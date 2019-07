"Die geheime Welt der Pflanzen" bei "planet e." im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Pflanzen sind weitreichend vernetzt und kommunizieren über Wurzelnund Düfte. Mit Zeitrafferaufnahmen und Experimenten erforschenWissenschaftler die geheime Welt der Pflanzen: wie sie sichgegenseitig helfen oder bekriegen, ihre Verbündeten warnen, Insektenals Söldner anheuern und für ihren Nachwuchs sorgen. In "Die geheimeWelt der Pflanzen" geht "planet e." am Sonntag, 21. Juli 2019, 16.30Uhr, auf Expedition in die grüne Welt vor der Haustür und spürt denGeheimnissen der Pflanzen nach. Der Film von Erna Buffie ist abFreitag, 19. Juli 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.Forscher sind überzeugt, dass Pflanzen ständig miteinander und mitihrer Umwelt kommunizieren. Die meisten Pflanzen sind über Wurzelnunterirdisch miteinander verbunden - gemeinsam mit Pilzen bilden sieNetzwerke. Mittlerweile wird auch erforscht, wie Bäume über solcheunterirdischen Netzwerke Nährstoffe weitergeben. Sogar "Killer" gibtes demnach in der Pflanzenwelt: Sie töten Nahrungskonkurrenten durchihre Wurzelsekrete ab.Bei Pflanzen sollen Licht- und Geruchsrezeptoren Informationenüber die Umwelt sammeln. Viele Pflanzen produzieren Düfte undSekrete, durch die sie diese Informationen übermitteln. Über ihreWurzelspitzen können sie die Beschaffenheit des Bodens erfassen,winzige Mineralstoffmengen aufspüren, den Feuchtigkeitsgehalt messen- und ihr Verhalten entsprechend anpassen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell