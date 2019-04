Die geheime Bedrohung für deinen Ruhestand, die man kennen muss

Es gibt einen Grund, warum so viele Arbeiter den Ruhestand fürchten – diese ungeplante Lebensphase bringt so viele unbekannte Dinge mit sich. Wenn wir jetzt über die Dinge nachdenken, die unseren Ruhestand bedrohen könnten, neigen unzureichende Ersparnisse dazu, ganz oben auf der Liste zu stehen. Aber hier erfährst du einen Faktor, den du vielleicht nicht berücksichtigt hast: Langeweile.

Es ist eine ernste Angelegenheit. Rentner sollen 40 % häufiger an einer klinischen Depression leiden als Arbeiter und der Grund dafür ist oft, dass sie nicht genug zu tun haben. Langeweile könnte dich nicht nur unglücklich machen, sondern auch dazu führen, dass du deine Ersparnisse schneller als erwartet ausgibst, um das zu beheben. Dann läufst du Gefahr, dass dir das Geld ausgeht. Langeweile kann sich auch auf deine körperliche Gesundheit auswirken – wenn man in seinem Trott bleibt und sich wochenlang nicht aufraffen kann, das Haus zu verlassen, könnte das wirklich einen Tribut fordern.

Deshalb ist es so wichtig, sich mit einem Plan zur Ruhe zu setzen, wie man seine Tage verbringen wird. Andernfalls riskierst du, der Langeweile zum Opfer zu fallen und dadurch deine goldenen Jahre zu ruinieren.

Vermeide Langeweile

Langeweile ist eine gefährliche Sache im Ruhestand und man sollte sie so gut wie möglich vermeiden. Um das zu ermöglichen, musst du mit einem realistischen Plan in den Ruhestand gehen, mit was du dich beschäftigen willst. Um diesen Plan zu entwickeln, musst du jedoch einen ernsthaften Blick in dein Haushaltsbuch werfen, um festzustellen, welche Freizeitaktivitäten du dir vernünftigerweise leisten kannst. Du könntest einem Country Club beitreten und deine Tage damit verbringen, mit Gleichaltrigen zu golfen und zu essen, aber wenn deine Ersparnisse das nicht zulassen, musst du dich mit etwas weniger Teurem zufriedengeben, mit dem du deine Zeit verbringen kannst.

Wenn du mit einem begrenzten Sparvermögen in den Ruhestand gehst, kann es zudem sein, dass du bei der Vermeidung von Langeweile kreativ werden musst. Glücklicherweise haben Senioren im Allgemeinen Zugang zu vielen kostenlosen oder kostengünstigen Unterhaltungsmöglichkeiten, von vergünstigten Filmen bis hin zu Museen, und wenn du der Outdoor-Typ bist, wirst du noch mehr Möglichkeiten haben, aus denen du wählen kannst.

Eine weitere gute Möglichkeit, im Ruhestand beschäftigt zu bleiben? Teilzeit zu arbeiten. Das ist eine einfache Möglichkeit, seine Zeit zu verbringen, ohne einen Cent auszugeben, und wenn du genug verdienst, erkaufst du dir vielleicht so die Option, einige der Dinge zu tun, die du tun willst, die du dir aber sonst nicht leisten kannst.

Wenn du keinen Job findest, kannst du stattdessen Freiwilligenarbeit in Betracht ziehen. In dieser Hinsicht gibt es wirklich eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, also überlege dir, was dir am meisten Spaß macht, und ziele darauf ab, hier anderen eine helfende Hand zu reichen. Wenn du zum Beispiel Tiere liebst, kannst du dich zweimal pro Woche in einem örtlichen Tierheim melden. Wenn du ein ehemaliger Erzieher bist, kannst du Kinder aus einkommensschwachen Haushalten kostenlos unterrichten. Wenn du in guter Form bist, kannst du dich sogar freiwillig melden, um Häuser für Menschen in Not zu bauen.

Egal, was du mit deiner Zeit im Ruhestand vorhast, beende dein Berufsleben nicht, ohne einige machbare Optionen zur Hand zu haben. Das Letzte, was du willst, ist dich im Ruhestand unglücklich zu fühlen.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 11.01.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019