Mit geballter Immobilienkompetenz in die eigenen vier Wände / LBS Essen-Stadtmitte baut Immobilienvermittlung mit drei neuen Beratern deutlich aus

Essen (ots) - Wer auf dem derzeit engen Immobilienmarkt sein Traumhaus finden möchte, braucht dafür echte Experten an seiner Seite. Die LBS Essen-Stadtmitte hat ihr Immobilienteam deshalb jetzt noch einmal deutlich erweitert: Mit Nadine Severin(MA), Leon Almaouie und Jochen Tenbergen stoßen drei ausgewiesene Fachleute als neue Immobilienberater zum Team von LBS-Gebietsleiter Thomas Brilon hinzu. Sie sind bereits seit vielen Jahren im Immobiliensektor tätig und bringen alle Kompetenzen für eine erfolgreiche Objektvermittlung zwischen Verkäufer und Käufer mit."Mit diesen drei erfahrenen Neuzugängen haben wir ab sofort weitere Möglichkeiten, unseren Kunden die für sie am besten passende Immobilie zu vermitteln", sagt Thomas Brilon. In Zusammenarbeit mit den sechs Finanzexperten im Team und den attraktiven Bauspar-und Finanzierungsmöglichkeiten der LBS sollen Nadine Severin, Leon Almaouie und Jochen Tenbergen die Bereiche An- und Verkauf von Objekten und die Vermietung weiter ausbauen. "Unsere Kunden haben damit bei allen Immobilien- oder Finanzierungsfragen ihr 'Rund-um-sorglos-Paket' mit einem festen, persönlichen Ansprechpartner, um ihre Wohnträume zu erfüllen", so Brilon. Dafür steht allen Kunden der LBS Essen-Stadtmitte ein 13-köpfiges Kompetenzteam aus Finanzierungs-, Immobilien- und Bausparexperten zur Seite.Persönlich treffen können Immobilieninteressenten und -verkäufer ihre LBS-Berater im Kundencenter in der Vereinstr. 11 in 45127 Essen oder im LBS-Shop in der Überruhrstr. 148 in Essen-Überruhr. Sie kommen aber auch zu ihren Kunden nach Hause oder sind per Mail, digital oder klassisch über das Telefon zu erreichen. In Zeiten von Corona bietet die LBS Essen-Stadtmitte auch virtuelle Besichtigungen oder digitale Besprechungen an.______________________________________________________________________LBS - Immobilien - Finanzieren - Bausparen, Kundencenter Essen-Stadtmitte Thomas Brilon, Vereinstr.11 in 45127 Essen. Telefon 0201/87 44 7-0 (Sabine Braun)Pressekontakt:Thomas BrilonTel. 0201/87 44 7-0Original-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell