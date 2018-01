Mit geballter Farbkraft ins neue Jahr / Die Zimmerhortensie hebt das Interieur auf ein neues Level (FOTO)

Essen (ots) -Der Winter hat uns mit seinen grauen Tagen und eisigen Nächteneingeholt: Die perfekte Gelegenheit, die eigenen vier Wände mit derfarbenfrohen Zimmerhortensie aufzuhellen und ein QuantumGemütlichkeit zu kreieren. Die eindrucksvollen Blütenbälle lassen diekalten Temperaturen vergessen und begrüßen das neue Jahr mitenergiegeladener Farbkraft.Mit dem Jahreswechsel ist die perfekte Zeit gekommen, derZimmerhortensie einen Ehrenplatz zu geben. Ihre eindrucksvollenFarbenvariationen erhellen die heimelige Atmospähre und sorgen fürden gewissen Frischekick zum Jahresstart.Die Hortensie ist das ideale Pendant für den modernenEinrichtungsstil. Ob mit roten, violetten, blauen, grünen oder weißenBlütenblättern, in intensiven Tönen oder sanftem Pastellfarben - diePflanze verblüfft immer wieder aufs Neue. Die zarten Blüten stehen imherrlichen Kontrast zu den kräftig-grünen Blättern und bilden einausgeglichenes Gesamtbild. Die Zimmerpflanze fasziniert mit ihrerimmensen Farbauswahl wie auch mit ihren verspielten Blütenformen, diesich von Art zu Art unterscheiden können. Diese Vielfalt birgt -richtig inszeniert - viel Inspiration für eine stilvolle undgemütliche Wohnungseinrichtung.Die blühenden Bälle und die ästhetisch geschwungenen Blätterkommen besonders eindrucksvoll in trendigen Töpfen zur Geltung. ObÜbertöpfe im industriell-dunklen Stil, in einem klassischenTerrakottatopf mit pastellfarbenen Akzent oder im angesagtenMarkramee-Hänger - mit ausgewählten Accessoires lässt sich dasBlütenwunder harmonisch arrangieren.Die Zimmerhortensie ist eine der Kandidatinnen, die, ohneintensive Pflege, nur mit ein wenig Zuwendung, von Zeit zu Zeit langedas Zuhause belebt. Mit einer langen Blütenpracht wird dieZimmerpflanze es danken, wenn sie an einem hellen Standort ohnedirekte Sonneneinstrahlung ihren Platz einnehmen darf. Sie begrüßtregelmäßiges Gießen, ein- bis zweimal die Woche mit kalkarmem Wasser.Der Topfballen sollte nicht austrocknen, Staunässe darf allerdingsauch nicht entstehen, da dies zum Faulen und Absterben der Wurzelnführt. Mit etwas Sorge und Pflege erblüht die farbenprächtigeMitbewohnerin eine sehr lange Zeit und verschönert das Interieur biszum Frühling. Gerade mit etwas Dünger, der ab und an dem Gießwasserbeigefügt wird, erleuchten die blühenden Dolden mit ihrerFarbenvielfalt umso länger.Während die Zimmerpflanze ein treuer Begleiter in das neue Jahrhinein ist, darf sie im Frühjahr umgetopft werden und in den Gartenoder auf den Balkon ziehen. Unter freiem Himmel erwacht die Hortensiezu neuem Leben und begrüßt mit neuen Knospen die erstenFrühsommertage.Weitere Informationen und Inspirationen zur Hortensie gibt es aufhttp://www.hydrangeaworld.com/de/ undhttps://www.facebook.com/hydrangeaworld.de/.Bildmaterial zur Zimmerhortensie finden Sie hier:https://bit.ly/Zimmerhortensie2018Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Hydrangeaworld",Beleg erbeten.Über HydrangeaworldHydrangeaworld ist ein Kooperationsverband der niederländischenHortensienzüchter, -jungpflanzenbetriebe und -produzenten. DerZusammenschluss möchte seine Begeisterung für die Hortensie teilenund bietet daher online Tipps, Informationen und Inspirationen rundum Zimmer-, Garten- und Schnitthortensien.http://www.hydrangeaworld.com/de/Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam HydrangeaworldTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.de/Original-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell