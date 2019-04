geTon und BMU einig: Recyclingwirtschaft hat mehr Potenzial für Klimaschutz / Wirtschaft fordert klare Qualitätskriterien für Recyclingmaterial

Berlin (ots) - Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft istunverzichtbar im Kampf gegen den Klimawandel: "Deshalb begrüßen wirInitiativen wie geTon", sagte Dr. Regina Dube, Leiterin der Abteilung"Wasserwirtschaft; Ressourcenschutz" im Bundesumweltministerium(BMU). Ihr Haus stimme mit geTon auch darin überein, dass einebessere Erklärung des vorhandenen Recyclingsystems für dieVerbraucherinnen und Verbraucher entscheidend ist, um vor allemgebrauchte Kunststoffverpackungen richtig zu sortieren, recyceln unddamit länger im Kreislauf halten zu können. Zu viele falsche Abfällelandeten in den Gelben Tonnen und erschwerten das Recycling. DieAufbereitung von Altplastik sei aber eine Voraussetzung dafür, denAbbau fossiler Rohstoffe drastisch zurückfahren zu können und CO2einzusparen."Verpackungsabfälle, die wir nicht vermeiden können, müssenmöglichst sorgfältig in die Gelben Säcke und Tonnen sortiert werden,damit wir mehr recyceln und im Klimaschutz deutlich vorwärts kommen",betonte die BMU Abteilungsleiterin nach einem Treffen mit derUnternehmensinitiative geTon."Um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu motivieren, ihreVerpackungen besser zu sortieren, wünschen wir uns eine neue Allianzmit den Kommunen", erklärte Thomas Mehl, Geschäftsführer vonBellandvision, für die dualen Systeme. Die starten deshalb im Aprileine Pilotkampagne für eine bessere Mülltrennung in Euskirchen, dieim kommenden Jahr bundesweit ausgerollt werden soll. "Eine ersteklare Reaktion auf die Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes", sagtedazu Regina Dube.Für das Einbringen von Plastikabfällen in die Kreislaufwirtschaftmüssen die Verpackungsabfälle aus dem Gelben Sack und der GelbenTonne nach der Sortierung zu Rezyklat aufbereitet werden, damitdaraus neue Produkte oder Verpackungen hergestellt werden können.geTon forderte dafür die Einführung von Industriestandards, umRechtssicherheit für die kunststoffverarbeitenden Unternehmen zuschaffen. So müsse es künftig drei Kategorien für die Verwendung vonRezyklat geben: 1. Lebensmittel, 2. Kosmetika, 3. Wasch-, Putz- undReinigungsmittel. Darüber hinaus soll der Einsatz durch Mindestquotengefördert werden, da zurzeit die Produktion von Frischware aus Rohölnoch etwa 20% günstiger ist. Bei dem Gespräch im BMU wurdevereinbart, diese Forderung in der Rezyklat-Initiative aus dem5-Punkte-Plan des Bundesumweltministeriums zu erörtern. Darüberhinaus soll die öffentliche Hand nach dem Willen des BMU mit gutemBeispiel vorangehen und Produkte und Dienstleistungen, die denverstärkten Einsatz von Altplastik berücksichtigen, schon beimEinkauf bevorzugen.Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Markenunternehmen,duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. MitInformationen zur Unterstützung der Gelben Tonne/des Gelben Sackssoll das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in dasbereits gut funktionierende Recyclingsystem von Plastik inDeutschland weiter ausgebaut werden. Die Initiative begrüßt jedeUnterstützung bei dieser Zielsetzung.Pressekontakt:Claudia FasseMedia Relations geTonMail: Claudia.Fasse@get-on.orgwww.get-on.orgMob.: +49 172 210 8904Leistikowstr. 614050 BerlinOriginal-Content von: geTon Initiative Gelbe Tonne, übermittelt durch news aktuell