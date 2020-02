Berlin (ots) - Der Kampf für den nachhaltigen Umgang mit Kunststoff ist eineHerausforderung, die die Bündelung aller Kräfte erfordert. Der Forderungskatalogder Umweltverbände enthält viele zielführende Gedanken, doch er zeigt auch,welchem Imageverlust Kunststoff als Werkstoff inzwischen ausgesetzt ist.Entstanden ist so ein prall gefüllter Wunschzettel für Verbote und Vorgaben,Vorschriften, Pflichten und Strafen.Dabei gibt es einen Weg aus der Plastikkrise: die Kreislaufwirtschaft.Voraussetzung ist, dass alle das bestehende Sammel- und Recyclingsystem nutzenund besser machen. Da ist eine Menge zu tun. Doch die 15 Forderungen derUmweltverbände verweisen nicht ein einziges Mal auf den Nutzen von Verpackungen,den Sinn der Mülltrennung, das werkstoffliche Recycling und den Gedanken derKreislaufwirtschaft. Aber genau da liegt der Ausweg. In dem gesamten Text über50 Seiten kommt der Begriff Gelbe Tonne/Gelber Sack nicht ein einziges Mal vor.Vieles aus dem Papier - auch die beschworene Mehrwegquote von 70%, sowünschenswert sie teilweise auch ist - richtet sich gegen die Lebensgewohnheitender Menschen. Aber wer die Menschen nicht mitnimmt, wird das Klima nicht retten.Deshalb fordern wir:- Einen neuen, gemeinsamen Appell an die Verbraucherinnen und Verbraucher, diebestehenden Sammel- und Recyclingsysteme zu nutzen. Wertstoffsammlung undMülltrennung sind für jeden in Deutschland seit 2019 gesetzlich vorgeschrieben -weil es sinnvoll ist!- Nicht notwendige und aus Mischkomponenten bestehende Verpackungen,Einwegplastik und der Eintrag von Mikroplastik werden überprüft und reduziert -die EU hat Vorgaben für 2030 gemacht. Dringen wir gemeinsam bei Politik undVerwaltung auf mehr Mut bei der Umsetzung!- Jeder Ersatz für Kunststoffe muss besser sein und eine Ökobilanz bestehen. DerAufruf zu Plastikverzicht und die Beschwörung der guten alten Mehrwegzeiten sindunbenommen - aber lässt die Verbraucher mit dem Sortierthema allein.- Für das Schließen von Stoffkreisläufen setzen wir zeitnah auf die Einführungvon Mindestquoten für den Rezyklateinsatz sowie Standards undQualitätskriterien, um den Markt endlich anzuschieben. Das fordern auch dieUmweltverbände und das ist dringend notwendig. Wir sollten jetzt gemeinsamPilotprojekte und "Front Runner" identifizieren, die beispielsweise im Bereichder öffentlichen Beschaffung einen Quantensprung schaffen könnten.- Richtig ist auch: wir brauchen "einfache, schnell erfassbare Labels"! Das istein dickes Brett und rechtfertigt jedes Engagement. Die zügige, verbrauchernaheund fundierte Kennzeichnung von Verpackungen mit einem Rezyklatanteil ist soessentiell wie eine klare Orientierung, in welche Tonne die leere Verpackunggehört. In ganz Europa.- Ausweitung der Produktverantwortung: Hier hat Deutschland 30 Jahre Vorsprung.Schon heute können über die Wertstofftonne weitere Produktgruppen in dieSammlung und Verwertung von Kunststoffabfällen mit einbezogen werden.- Unser Know-how wird gebraucht: Moderne Technik, Konzepte und Dienstleistungen.Deswegen hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 2019die Abfallallianz PREVENT gegründet. Rund um den Globus muss die Maxime lauten:Weg vom linearen Wirtschaften, hin zur Kreislaufwirtschaft: global, national,lokal. Abfall ist mehr als Müll - Abfall ist Rohstoff! In der übergreifendenAllianz engagieren sich zum Beispiel auch der Naturschutzbund Deutschland(NABU), der World Wide Fund for Nature (WWF) und Experten aus der Wissenschaft,zum Beispiel das Wuppertal-Institut.Rund um den Globus muss die Maxime lauten: Abfall wo immer möglich vermeiden, woimmer möglich wiederverwerten - und was übrig bleibt, entsorgen, aber ohneSchaden für Mensch und Umwelt. Weg vom linearen Wirtschaften, hin zurKreislaufwirtschaft: global, national, lokal. Abfall ist mehr als Müll - Abfallist Rohstoff! Wir wollen hier gemeinsam handeln, damit das tatsächlich wahrwird. Hier im Raum sitzt die geballte Kompetenz aus Wissenschaft, Politik,Zivilgesellschaft und Verbänden - und nicht zuletzt aus der deutschenEntsorgungswirtschaft. Deren internationaler Marktanteil liegt bei 25 Prozent.Der vorliegende Forderungskatalog verwendet viel Sorgfalt auf dieSituationsbeschreibung mit Begriffsdefinitionen, Analyse der Gesetze und einQuellenverzeichnis: aber der Fokus auf unser bestehendes System fehlt. Schade.GeTon begrüßt jeden, der sich für die einfache, naheliegende und wirksame Lösungeinsetzt: Wertstoffsammlung und Recycling.Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Handel, Markenunternehmen,duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Mit Informationen zur Unterstützung der Gelben Tonne/des Gelben Sacks soll das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in das bereits gut funktionierende Recyclingsystem von Plastik in Deutschland weiter ausgebaut werden. Die Initiative begrüßt jede Unterstützung bei dieser Zielsetzung.