Unterföhring (ots) -Fünf Undercover-Sänger, fünf Enthüllungen, eine Show: Im großenFinale von "The Masked Singer" mit Moderator Matthias Opdenhövel amDonnerstag, 1. August 2019, ab 20:15 Uhr, fallen live auf ProSiebenalle Masken.Los geht der "The Masked Singer"-Abend bereits um 20:00 Uhr miteinem "red."-Spezial, live aus dem #TheMaskedSinger-Studio in Köln.Im Anschluss an die Show gibt es bei "red." die ersten Reaktionen desSiegers. Der Gänsehaut-Astronaut, der Metal-Engel, Herr Grashüpfer,der Kämpfer-Kudu oder das pinke Kuschel-Monster - welcher Star kannseine Identität am längsten verbergen und nimmt als letzter seineMaske ab? Und bei welcher Maske ist sich das Rateteam aus CollienUlmen-Fernandes, Ruth Moschner, Max Giesinger und dem Promi-Rate-Gastganz sicher?So läuft die Finalshow abWer steckt hinter den Masken? In der ersten Gesangsrunde präsentiertjeder der fünf Finalisten einen Song, danach fällt die ersteEntscheidung: Der Star mit den wenigsten Stimmen muss seine Maskeabnehmen.In der zweiten Runde treten die vier Undercover-Sänger mit einemneuen Song in zwei Duellen gegeneinander an. Der Sieger des Duellszieht ins letzte Gesangsduell - der Verlierer wird direkt demaskiert.Die beiden Duell-Sieger kämpfen im finalen Gesangsduell um die Gunstder Zuschauer und den Sieg bei "The Masked Singer". Der Gewinner darfals letzter Star nach sechs Wochen seine Maske abnehmen und seineIdentität preisgeben. Wer singt unter dem Astronauten-Helm? Wer istdas Monster? Wer tänzelt als Grashüpfer über die Bühne? Wer rockt imKudu-Kostüm? Wer überrascht als Engel?"The Masked Singer" auf allen EndgerätenProSieben zeigt das Finale von "The Masked Singer" live im TV.Außerdem gibt es den Livestream der Show wie immer auf Joyn für alleEndgeräte. Folge verpasst? Auch kein Problem! Auf Joyn gibt es alle"The Masked Singer"-Folgen jederzeit nachzusehen. sixx zeigt dieaktuelle Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung,freitags, um 20:15 Uhr.Komplett barrierefrei mit Live-Kommentar und UntertitelLive-Rätsel-Spaß für Alle! ProSieben zeigt das Finale von "The MaskedSinger", wie alle bisherigen Shows, komplett barrierefrei. Dankprofessioneller Audiodeskription (Bildbeschreibung) via App undLive-Untertitel (Videotext Seite 149) können Blinde, Sehbehinderteund Hörgeschädigte Fans genauso wie alle anderen Zuschauer livemiträtseln. Informationen und Links gibt es auf der Internetseite:www.prosieben.de/AD.Das Spiel geht weiter"The Masked Singer"-Fans dürfen sich schon jetzt freuen: 2020 schicktProSieben die Gesangs-Quiz-Show in eine neue Runde - mit neuen Maskenund neuen Stars, für neuen Rätselspaß.Das "The Masked Singer"-Finale am Donnerstag, 1. August 2019, ab20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unterhttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deHashtag zur Show: #themaskedsingerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell