Die ganze Stadt in einer Hand - mit der CityApp von free-key - BILD

Sightseeing, Shoppingtour, Restaurant- oder Eventbesuch - diefree-key CityApp zeigt, was der aktuelle Aufenthaltsort inpuncto Freizeitgestaltung zu bieten hat.Innsbruck, Stuttgart (ots) - Welche Sehenswürdigkeiten gibt es zuentdecken? Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung? Wo esse ich zuMittag oder genieße abends einen leckeren Cocktail? Findeninteressante Veranstaltungen statt? Die CityApp von free-key gibtAntwort auf diese und weitere Fragen und begleitet durch die Stadtoder Gemeinde, in der man sich gerade befindet.Seit kurzer Zeit gehört die CityApp zum Leistungsspektrum vonfree-key, bekannt als WLan-Lösung im öffentlichen Bereich, entwickeltvon der IT-Innerebner GmbH mit Firmensitz in Österreich undDeutschland. Die Anwendung ermöglicht es Städten und Gemeinden allerGrößenordnungen, interessante und wissenswerte Informationen auf denmobilen Endgeräten der User bereitzustellen und damit ihreAttraktivität in den Vordergrund zu rücken."Die CityApp dient als nützlicher Begleiter am aktuellenAufenthaltsort. Städte und Gemeinden können damit informieren, aufdas vielfältige Freizeitangebot aufmerksam machen und sich im bestenLicht präsentieren", so Walter Innerebner, Geschäftsführer derIT-Innerebner GmbH.Allen Interessierten wird die Grundversion der CityApp vonfree-key kostenlos zur Verfügung gestellt, das Einpflegen der Datenübernimmt die IT-Innerebner GmbH. Verschiedene Zusatzfunktionen wiebeispielsweise die Kombination der App mit kostenlosem WLan odereinem QR-Code Shoppingsystem können in weiterer Folge erworbenwerden.