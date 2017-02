"Das gallische Dorf in der DEL - Eishockey in Bremerhaven" - Radio Bremen-Film über die Fischtown Pinguins am 19.2. im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Die Fischtown Pinguins sind dieÜberraschungsmannschaft in der ersten deutschen Eishockey-Liga (DEL).Mit dem kleinsten Etat haben sie sich zum ambitioniertenFavoritenschreck entwickelt und unter anderen Meister München, dieEisbären Berlin und die Kölner Haie geschlagen. Sie brechenreihenweise Zuschauerrekorde und haben sich als Neuling in der Ligaerstaunlich schnell etabliert. Als Nachfolger der Hamburg Freezers inder DEL sind sie der Gegenentwurf zum millionenschwerenInvestoren-Modell. Denn hier gibt es fast ausschließlich regionaleSponsoren.Die Sportclub Story von Radio Bremen zeigt am Sonntag, 19.Februar, um 23:35 Uhr im NDR/RB-Fernsehen die Menschen und Macherhinter der Erfolgsgeschichte "Made in Fischtown" - vom Manager biszum Mannschaftskapitän. Der Radio Bremen-Film von Dino Bernabeobegleitet die Fans in Sonderzügen auf der größten Auswärtsfahrt derVereinsgeschichte, wenn 1.500 Eishockey-Anhänger aus Bremerhaven nachKöln reisen, um ihre "Pinguins im Haifischbecken" anzufeuern. Imstrukturschwachen Bremerhaven, von Arbeitslosigkeit und Finanznotgebeutelt, haben sich die Fischtown Pinguins zum Vorzeige-Projektentwickelt.Die gesamte Deutsche Eishockey-Liga wird von Großclubs undGroßinvestoren regiert, doch ein Dorf leistet erbitterten Widerstand:Bremerhaven - das gallische Dorf in der DEL. Ein Film über die Typendes etwas anderen Vereins und die Begeisterung für Eishockey an derNordseeküste.Fotos können bei angegebenem Kontakt abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 BremenTel.: 0421.246-41050Email: presse.pr@radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell