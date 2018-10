Mainz (ots) -"Folge deinem Herzen!" ist ein Mantra, das jede Hollywood-Romanzedogmatisch predigt. Doch in der zweiten Staffel von "DRUCK" wird dieverkopfte Mia unsicher: Ist das Herz in Wirklichkeit nicht nur einmanipulierbares, unzuverlässiges Organ, das dich in die Scheißereitet? Seit Montag, 22. Oktober 2018, laufen die Dreharbeiten zu"DRUCK" in Ahrensfelde und Umgebung unter der Regie von Pola Beck undJano Ben Chaabane.Die ersten Clips der zweiten Staffel werden bereits am Montag, 17.Dezember 2018, auf YouTube und funk.net online gehen. ZDFneo strahltdie Serie ab Freitag, 21. Dezember 2018, 23.50 Uhr, aus. Zuvor werdendort ab Donnerstag, 13. Dezember 2018, 23.05 Uhr, alle Folgen derersten Staffel wiederholt.In der zweiten Staffel um die Mädels-Crew von Hanna, Mia, Kiki,Sam und Amira dreht sich alles um die Gefühlswelt der klugen MiaWinter. Sie ist selbstbewusst und feministisch, aber ihr ausgeprägtesBedürfnis, das Patriarchat zu bekämpfen, kollidiert mit der hartenRealität des Alltags in der Oberstufe. So kommt es, dass Mia ihreninneren Kompass immer mehr verliert.Die Geschichte wird nicht nur über die einzelnen Folgen aufYouTube erzählt, sondern findet zusätzlich auch in den sozialenNetzwerken Instagram und WhatsApp statt. "DRUCK", die deutscheAdaption der norwegischen Erfolgsserie "SKAM", wird im Auftrag vonfunk und ZDFneo von Bantry Bay Productions GmbH (Produzenten: LasseScharpen, Jan Kromschröder) produziert. Die verantwortlichenRedakteure sind Varinka Link (ZDF) und Max Fraenkel (funk). DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis 20. Dezember 2018."DRUCK" bei YouTube:https://youtube.com/channel/UCr5zglOqHZAEfCcAx_nw1dQ"DRUCK" bei funk.net: https://ly.zdf.de/fx9/http://druck-serie.dehttp://presse.funk.nethttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.netZDF-Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/druckPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell