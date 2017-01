Mainz/Hamburg (ots) -Ab sofort bietet der Chatbot Novi zweimal täglich News über denMessenger von Facebook. Er startet zunächst in einer Beta-Version undwird auf Basis von Nutzerfeedback getestet und weiter optimiert. DieTagesschau entwickelt den Chatbot Novi gemeinsam mit dem NDR fürfunk, das neue Content-Netzwerk für 14- bis 29-Jährige von ARD undZDF. Um den Bot zu aktivieren: einfach den Link novibot.de aufrufen.Dann öffnet sich Novi direkt im Facebook-Messenger und man kannsofort mit ihm kommunizieren.Zum Start der Beta-Phase gibt es morgens zunächst einen kompaktenÜberblick, am Nachmittag folgt ein ausführlicheres Update zu denwichtigsten Ereignissen des Tages. Im Unterschied zu klassischenNachrichtenformaten liefert Novi die News im Stil einerChatnachricht. Er erzählt die Nachrichten in knappen Texten,unterstützt durch kurze Videos, prägnante GIFs und Fotos und verweistauf die besten Hintergrundberichte im Netz. Ist ein Thema für dieNutzer nicht relevant, können diese einfach zur nächsten Nachrichtwechseln."Für uns ist es spannend, neuartige Möglichkeiten in der direktenKommunikation mit unseren Nutzern über einen Bot zu erschließen.Nachrichten können im Chat mit Novi direkt abgefragt werden, auchüber die Freitext-Eingabe. Das ist eine völlig neue Art derNachrichtennutzung, von der wir glauben, dass sie für unsereZielgruppen spannend ist", so Philipp Schild, Leiter Content-Team beifunk. Mit Novi baut funk Expertise im Chatbot-Bereich auf, die inZukunft auch in diversen anderen funk-Formaten von ARD und ZDFeingesetzt werden kann."Fast alle namhaften Technologiekonzerne treiben die Forschung imBereich künstlicher Intelligenz voran. Doch die Fähigkeiten von Bots,"freie" Gespräche zu führen, sind momentan generell noch sehrbegrenzt. Für uns dient Novi als Experimentierfeld mit diesem nochjungen Fachgebiet", sagt Christian Radler, Entwicklungs-Redakteur beider Tagesschau. Eine kleine Projektredaktion beim NDR in Hamburgproduziert die Inhalte und stimmt die Themenauswahl und Aufbereitungauf Zielgruppen und Plattform ab. Dabei greift das Team auföffentlich-rechtliche Inhalte zurück und verlinkt auch auf andereweiterführende verlässliche Berichte im Netz. Zukünftig sollen dieNews auch über weitere Messenger Apps angeboten werden.Pressebilder zum DownloadNovi-Icon und Screenshots: presse.funk.net/novi-bot-bildmaterialErklärvideohttp://bit.ly/2jQSpp8Pressekontakt:Pressekontaktfunk Presse-TeamTel.: 0170 9177990E-Mail: presse@funk.netOriginal-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuell