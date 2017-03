"funk": Rekord- und preisverdächtig - Junges Angebot von ARD und ZDF Thema im MDR-Rundfunkrat / Steffen Flath: Qualität und Attraktivität gehen zusammen

Leipzig (ots) - "funk", das junge Angebot von ARD und ZDF,überzeugt Monat für Monat immer mehr Nutzer auf den verschiedenenPlattformen in der Netzwelt. Programmgeschäftsführer Florian Hagerzeigte sich bei einer Präsentation des Angebotes in einer Sitzung desMDR-Rundfunkrates sehr zufrieden mit der Entwicklung der kreativenMedien-Plattform: "Wir erreichen diejenigen, die wir uns vorgenommenhatten, zu erreichen - und wir erreichen viele davon, auch wenn wirwissen, dass wir erst ganz am Anfang unserer Entwicklung stehen".Seit dem Start am 1. Oktober 2016 verzeichneten alle Inhalte von"funk" zusammen genommen 65 Millionen Abrufe auf YouTube und weitere28,4 Millionen auf Facebook. Allein im Januar dieses Jahres kamen 15Millionen Abrufe auf YouTube hinzu. Vier Angebote von "funk" wurdenin diesem Frühjahr für den renommierten Grimme-Preis nominiert, derin wenigen Tagen verliehen wird.Als Erfolgsfaktoren nannte Hager die selbst aufgegebeneVerpflichtung zur Vernetzung aller Angebote sowie den direktenAustausch mit den Nutzern auf allen sich anbietenden Ebenen. Außerdemgehörten dazu die flexible Ausrichtung aller Inhalte auf diejeweilige Internetplattform, für die sie gedacht sind, und diestrikte Beachtung von Qualitätsregeln für journalistische, aber auchfür unterhaltende Angebote.Der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats, Steffen Flath, wertete dasAngebot von "funk" als gelungenes Beispiel, wie mehrereprogrammstrategische Ziele erreicht werden können, wenn eindurchdachtes Konzept konsequent auf die Zielgruppe ausgerichtet wird.Flath: "Die ARD wollte mit diesem neuartigen Angebot junge Leute fürqualitätsvolle Inhalte, seriösen Journalismus und intelligenteUnterhaltung gewinnen und dabei Kreativität und Innovationskrafteinsetzen. Ein halbes Jahr nach dem Start wissen wir: das Konzept istaufgegangen. Grimme-Preis-Nominierung und zugleich millionenfacheAbrufzahlen im Netz sind ein deutlicher Beleg dafür, dass Qualitätund Attraktivität zusammen gehen". Die Gremien hätten ein besonderesInteresse an dem neuartigen öffentlich-rechtlichen Netzangebot, sagteFlath, weil es Hinweise darauf gebe, wie einem befürchtetenGenerationenabriss begegnet werden könne. Deshalb wollten dieGremienmitglieder auch weiterhin das Projekt intensiv begleiten. DerMDR-Rundfunkratsvorsitzende: "funk gehört gewiss zu den spannendstenAntworten auf die Fragen nach der Zukunft des öffentlich-rechtlichenRundfunks".Pressekontakt:Steffen Flath, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 0062 21, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell