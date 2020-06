Mainz (ots) - Theresa (Name geändert) ist noch ein Kind, als sie an Depressionen erkrankt. Für sie beginnt eine emotionale Reise, die auch nach Jahren noch zu schweren Krisen führt. Das funk-Format "TRU DOKU" begleitet Theresa dabei, als sie durch eine ungewöhnliche Behandlung endlich wieder Hoffnung schöpfen kann: Ihr wird das als Partydroge bekannte Mittel Ketamin verabreicht. Die Reportage wird am Dienstag, 9. Juni 2020, 17.15 Uhr, auf YouTube, Instagram und funk.net veröffentlicht.Unter ärztlicher Aufsicht wird Theresa Ketamin verabreicht. Beim Wiedersehen nach einigen Wochen schildert Theresa ihren Leidensweg und berichtet, wie sie nicht zuletzt durch ihren Freund und ihre Familie wieder zu Struktur und Halt in ihrem Leben gefunden hat."TRU DOKU" rückt ohne Reporter im On und Erzähler im Off ganz nah an die Protagonistinnen und Protagonisten heran. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen sich ein eigenes Urteil über Haltungen und Handlungen bilden. "TRU DOKU" wird von DRIVE beta im Auftrag von ZDFinfo für funk produziert. Der Film "Ketamin gegen Depressionen?" erzählt die Geschichte aus der "plan b"-Dokumentation "Hilfe für die Seele - Neue Wege aus der Depression" weiter, die im März 2020 gesendet wurde.Neben "TRU DOKU" befassen sich in dieser Woche auch die funk-Formate "psychologeek" und "maiLab" mit dem Thema Depressionen und Antidepressiva. Die beiden Beiträge zum Themenschwerpunkt werden am Donnerstag, 11. Juni 2020, auf YouTube und funk.net veröffentlicht.Ansprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.net Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über: https://presseportal.zdf.de/presse/trudokuhttps://presse.funk.nethttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4618783OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell