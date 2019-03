für den Einsatz von ROC Partner Settlement und Route Optimization zur Verbesserung der Rechnungsplattform und Umsatzoptimierung

Finanztrends Video zu



mehr >

London (ots/PRNewswire) - Subex, ein führender Anbieter vonTelekommunikationslösungen gab heute bekannt, einenSechsjahresvertrag mit VodafoneZiggo, einem integrierten Anbieter fürKommunikations- und Unterhaltungsdienste, gewonnen zu haben, um seineLösungen "ROC Partner Settlement" und "Route Optimization"einzusetzen. Die Lösung wird auf Basis eines SaaS-basierten Modellsauf der neuen Interconnect Billing Platform von VodafoneZiggoeingesetzt und soll mit einer einzigen Lösung drei unterschiedlichefrühere Rechnungssysteme ersetzen. Dadurch können das Systemvereinfacht und Kosten optimiert werden. Dieser Einsatz hilftVodafoneZiggo auch, mithilfe des Subex Managed Service Center ofExcellence seine Betriebskosten weiter zu reduzieren, indemverschiedene Geschäftsvorgänge ausgelagert werden.VodafoneZiggo ist ein in den Niederlanden ansässiger Betreiber,der Festnetz-, Mobilfunk- sowie Kommunikations- undUnterhaltungsdienste für Privat- und Geschäftskunden anbietet.VodafoneZiggo ist ein Joint Venture von Liberty Global, dem größteninternationalen TV- und Breitbandinternetunternehmen und der VodafoneGroup, einem der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Nachdem Zusammenschluss im Jahr 2017 begann VodafoneZiggo mit einemIT-Transformierungs- und Konsolidierungsprojekt. Ein Teil desProjektes war es, die Lösungen von Subex in der Großhandelsabteilungeinzusetzen, damit mithilfe des Fachwissens von Subex dieGeschäftsziele im Bereich Großhandelsmanagement und Managed Serviceserreicht werden. Neben der Senkung der Betriebskosten ermöglichen dieneuen Funktionen der ROC-Plattform VodafoneZiggo nicht nur,Interconnect-Abrechnungen und -Begleichungen zu verbessern, sondernauch, mehr Umsatz zu generieren."Wir sind stolz auf den mehrjährigen Vertrag von VodafoneZiggo, umROC Partner Settlement einzusetzen. Mithilfe von ROC PartnerSettlement kann VodafoneZiggo die Dynamik des gesamtenPartner-Ökosystem mit einer einzigen Großhandelslösung abdecken. DerEinsatz dieser Lösung ermöglicht uns gleichermaßen Flexibilität undSkalierbarkeit, damit alle Bedürfnisse durch das Unternehmen erfülltwerden können. Für Subex bedeutet diese Partnerschaft eine weitereStärkung unserer Präsenz im europäischen Markt", sagte Vinod Kumar,CEO & MD von Subex.Michiel Peters, Director Wholesale bei VodafoneZiggo meinte, "DiePartnerschaft mit Subex wird uns auf jeden Fall helfen, durchVerbesserung unser Interconnect Billing Platform in neue undunentdeckte Marktsegemente vorzustoßen. Subex ist durch seineErfolgsbilanz mit der erfolgreichen Umsetzung in derGroßhandelsmanagementdomäne, die moderne ROC-Plattformfunktionaltätund das Einsparungspotenzial durch Auslagerung von ManagedService-Funktionen der ideale Partner für uns, um unsereGeschäftsziele in Richtung unseres Ziels für 2020, das "Netzwerk derZukunft" anzubieten, weiter voranzubringen."Die ROC Partner Settlement-Lösung von Subex bietet eine kompletteÜbersicht der Interconnect-Verträge, die Partnerorganisationenermöglichen, ihre Umsatzmargen zu optimieren. Es ermöglicht derOrganisation, sich auf Profitzentren zu konzentrieren, indem einestabile Abdeckung der Umsatzprozesse (Order-to-cash undProcurement-to-pay) angeboten wird. Der Einsatz dieser Lösung wirddabei helfen, die Rechnungs- und Begleichungsprozesse genauer undvollständiger zu machen. Zudem ermöglicht es eine Echtzeitüberwachungder Rechnungsplattform.Informationen zu SubexSubex ist ein führender Anbieter, derTelekommunikationsunternehmen im Bereich Digital Trust undOptimierung fit macht. Subex wurde 1992 gegründet und hat in denvergangenen 25 Jahren dreiviertel der 50 größtenKommunikationsdienstleister dabei unterstützt, sich einen globalenWettbewerbsvorteil zu verschaffen. Subex kombiniert die netzwerk-,kunden- und systemübergreifende Verwertung von Daten mit seinerBranchenkenntnis und dem Leistungsspektrum seiner Kernlösungen, umKommunikationsdienstleister bei der Durchsetzung neuerGeschäftsmodelle, Verbesserung der Kundenerfahrung und konzernweitenOptimierung zu unterstützen.Subex setzt sein preisgekröntes Produktportfolio in Bereichen wieRevenue Assurance, Betrugsmanagement, Bestandssicherung und PartnerManagement wirksam ein und ergänzt sie durch unternehmenseigenedigitale Lösungen wie IoT-Sicherheit und Insights. Des weiterenbietet Subex skalierbare Managed Services undUnternehmensberatungsleistungen.Subex verfügt über mehr als 300 Installationen in über 90 Ländern.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Sandeep BangaMarketing and Communications+91-99168-24122sandeep.banga@subex.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/537249/Subex_Logo.jpgOriginal-Content von: Subex, übermittelt durch news aktuell