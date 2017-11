Die fünf schönsten Weihnachtsmärkte Europas

Berlin (ots) - Sich einmal fühlen wie in einer Schneekugel! Mitfunkelnden Lichtern und liebevoll dekorierten Buden könnentraditionelle Weihnachtsmärkte diesen Wunsch erfüllen. Wer sich mehrAction wünscht, wird dagegen auf Riesenspielplätzen wie dem LondonerWinter Wonderland oder der schrillen Christmas Avenue in Köln fündig.Fest steht: Ein Weihnachtsmarkt ist nicht nur ein Erlebnis fürFamilien, Feinschmecker oder Feierwütige, sondern auch eine idealeGelegenheit für einen Citytrip. Die InterContinental Hotels Group®(IHG®) präsentiert fünf zauberhafte Weihnachtsmärkte in Städten, diegerade im Winter eine Reise wert sind.London: Alles im WunderlandObwohl das Winter Wonderland im Londoner Hyde Park nicht auf einelange Geschichte zurückblicken kann (es besteht erst seit zehnJahren), hat es Weihnachtsliebhabern viel zu bieten. Der lebhafteMarkt wächst von Jahr zu Jahr und bietet unter anderem den größtenEislaufplatz Englands, erstklassige Akrobatik-Aufführungen und einRiesenrad. Wer in der Gegend rund um den Picadilly Circus unterwegsist, sollte bei einem Shopping-Trip auch unbedingt demSpielwarengeschäft Hamley's einen Besuch abstatten - nicht nur wegender kunstvoll dekorierten Schaufenster.Übernachtung: Das InterContinental® London Park Lane ist einperfekter Ausgangspunkt, um die winterliche Stadt zu entdecken - undsich zwischendurch einen traditionellen "Afternoon Tea" zugenehmigen. Umgeben von den schicken Geschäften und Restaurants vonMayfair und Knightsbridge bieten die luxuriösen Hotelzimmer einenBlick auf gleich zwei berühmte Stadtparks sowie den Hyde Park Corner.Zwei Hotspots für Kulinarik-Fans finden sich direkt im Hotel: dasRestaurant Theo Randall, das regelmäßig zu Londons bestem Italienergewählt wird, und das Ella Canta, ein mexikanisches Restaurant, daserst kürzlich von der Spitzenköchin Martha Ortiz eröffnet wurde.www.ihg.com/intercontinental/hotels/de/de/london/lonhb/hoteldetailWarschau: Weiße Weihnachten - mit einem Schuss WodkaDer berühmte Weihnachtsmarkt in der Warschauer Altstadt zählt mehrals 60 traditionelle Holzhütten, in denen Glühwein und köstlicheSnacks verkauft werden. Auch Geschenke und Schmuckstücke lassen sichhier günstig ergattern. Aufgrund der nördlichen Lage ist die Chanceauf "weiße Weihnachten" in Warschau besonders hoch. Und wer nach demdritten Glühwein Lust auf etwas weniger Süßes hat, wird in den vielenhippen kleinen Bars der "Pavillons" fündig. Durch einen Torbogen inder beliebten Flaniermeile Nowy Swiat erreicht man das versteckteAreal, in dem sich viele Gelegenheiten bieten, das polnischeNationalgetränk zu verkosten: den erstaunlich milden Büffelgraswodka.Hotel-Tipp: Direkt in der Nowy Swiat befindet sich das HotelIndigo Warschau - Nowy Swiat. Das Boutique-Hotel verbindet modernesDesign mit historischer Architektur und passt damit perfekt in dieUmgebung, wo Geschichte auf moderne Boutiquen und Restaurants trifft.Wie bei jedem Haus der Marke spiegelt das Design des Hotels dieNachbarschaft wider und bietet so einen stilvollen Ausgangspunkt fürweihnachtliche Spaziergänge durch das verschneite Warschau.Weihnachtsmarkt und "Pavillons" sind nur wenige Gehminuten entferntund auch Sehenswürdigkeiten wie der Kulturpalast sowie dasHipster-Viertel Praga lassen sich einfach erreichen.www.ihg.com/hotelindigo/hotels/de/de/warsaw/wawid/hoteldetailHamburg: Weihnachtsmarkt-Hopping für Naschkatzen und LandrattenGerade kleine Advents-Fans können vom bunten Treiben in derWeihnachtszeit kaum genug bekommen. Mit seinen 15 verschiedenenMärkten hat Hamburg Familien viel zu bieten. Ein Highlight ist dertraditionelle Markt vor dem Rathaus. Dort kommen dank der vielenStände mit süßen Leckereien, Backwaren und Schokoladen auchNaschkatzen auf ihre Kosten. Ein besonderes Erlebnis für Kinder sindauch die bunten Märchenschiffe, die ab Ende November am Jungfernstieganlegen. Denn bei leichtem Schwanken macht den kleinen Landratten dasPlätzchenbacken gleich noch mehr Spaß.Übernachtung: Das neu eröffnete Holiday Inn® Hamburg - City Nordist der perfekte Ort für Familien, die auf der Suche nachweihnachtlichem Zauber sind. Kinder bis einschließlich siebzehnJahren können hier kostenlos übernachten, Kinder bis einschließlichzwölf Jahren zusätzlich sogar kostenlos essen. Das Hotel liegt in derNähe des Stadtparks und organisiert einen kostenfreienShuttle-Service ins Stadtzentrum. Ein Highlight, bei dem große undkleine Gäste Augen machen: Der Wellness-Bereich im 18. Stockwerk. Vonhier bietet sich Gästen ein atemberaubender Blick auf die winterlicheStadt.www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/hamburg/hamci/hoteldetailKöln: Tradition und Regenbogen-GlamourIn Köln stehen Weihnachtsfans vor der Wahl: klassischer Glühweinoder schillernder Cocktail? Am Neumarkt befindet sich der ältesteWeihnachtsmarkt der Stadt: Zwischen den liebevoll dekoriertenHolzhäuschen und unter leuchtenden Sternen in den Bäumen istAdventromantik garantiert. Bunter und ausgefallener geht es dagegenauf der Christmas Avenue zu. Der schwul-lesbische Weihnachtsmarktfindet 2017 in der "Pink Edition" statt. Schrille Kostüme, heißeDrinks und ein vielseitiges Show-Programm heizen den Besucherngarantiert ein.Übernachtung: Das Holiday Inn Express® Cologne - City Centre liegtnur wenige Gehminuten von der Altstadt sowie wenige U-Bahn-Minutenvon den berühmten Zwillingstürmen des Kölner Doms entfernt. Das neueröffnete Haus setzt auf einen Mix aus Komfort und smartenDesignfeatures: etwa schalldämpfende Kopfteile, USB-Anschlüsse an denSeiten der Betten und flexible Arbeitsflächen im Zimmer. ImZimmerpreis sind außerdem kostenfreies WLAN und ein kontinentalesFrühstücksbuffet inklusive.www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/de/de/cologne/cgncc/hoteldetailLjubljana: Keine Stadt funkelt schönerKaum eine Stadt ist in der Vorweihnachtszeit so schön beleuchtetwie die slowenische Hauptstadt. Die spektakulären Lichtinstallationenwerden von dem örtlichen Künstler Zmago Modic entworfen - seinefunkelnden Highlights werden jedes Jahr mit Spannung erwartet. Zudemverwandelt sich ganz Ljubljana in einen riesigenFreiluft-Weihnachtsmarkt. Er ist bekannt für seine lebhafte undheitere Atmosphäre und bietet Besuchern unzählige Essens- undGetränkestände mit Glühwein, Tee, Likören, Würsten und verschiedenenGrillgerichten. Tipp für alle, die die vielen Lichter aus einem neuenBlickwinkel einfangen wollen: Auf dem Weg hinauf zur Burg bietet sichSpaziergängern mit festem Schuhwerk (!) eine tolle Aussicht auf dieAltstadt.Übernachtung: Das luxuriöse InterContinental® Ljubljana liegt nurwenige Gehminuten vom Fluss Ljubljanica, dem Tivoli-Park und der Burgvon Ljubljana entfernt. Das 20-stöckige Hotel liegt ideal, um dieWeihnachtsmärkte zu besuchen oder die benachbarten Regionen zuentdecken - ob Weinverkostung im Vipava-Tal oder Skifahren imTriglav-Nationalpark. 