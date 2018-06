Mit fünf einfachen Tipps zum Streamingweltmeister / So rollt der Ball garantiert ruckelfrei (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Aachen (ots) -Endlich! Bald ist Anstoßzeit und der Ball rollt. So mancher hatsich extra für das größte Sportevent des Jahres einen neuen Smart TVangeschafft oder plant, bei gutem Wetter mit dem neuen Beamer dieeigene Hauswand in die größte Leinwand der Nachbarschaft zuverwandeln. Immer mehr Zuschauer nutzen dazu Streamingangebote. Damitdas ohne nervige Unterbrechungen funktioniert, ist eine stabile undschnelle WLAN-Verbindung Voraussetzung. Mit diesen fünf Tipps rolltder Ball - hochauflösend und ruckelfrei!Tipp 1: Jede Menge Komfort mit dem richtigen ZuspielerZum Streamen reicht ein Laptop, Tablet oder Smartphone. Natürlichist ein so kleines Display nicht optimal für eine Fußballübertragung.Mit dem richtigen Zubehör kommen die Inhalte aber auch auf den großenTV-Bildschirm oder eine Leinwand. Beispielsweise mit leistungsstarkenStreaming-Boxen oder etwas kostengünstigeren Streaming-Sticks.Tipp 2: Mehr Fußball-Spaß mit dem passenden BildschirmDie Spiele der Weltmeisterschaft werden hierzulande von denöffentlich-rechtlichen Sendern im Wechsel übertragen - noch nicht in4K-Auflösung aber immerhin in Full HD. Das gilt auch für dieOnline-Streaming-Kanäle. Wer also den Ball in bestmöglicher Auflösungrollen sehen will, sollte mindestens einen Full-HD-Fernseher seinEigen nennen. Die sind inzwischen günstig zu haben.Zukunftsorientierte Käufer greifen ein wenig tiefer in die Tasche undzu 4K-Modellen mit noch höherer Auflösung. Praktisch: Viele moderneFernseher sind "smart", haben bereits einen Internetanschluss und dieStreamingmöglichkeit inklusive.Tipp 3: Wo wird's gesendet? Vorher informieren!Viele der kommenden Spiele bieten Spannung von der ersten Minutean. Ärgerlich, wenn zu Beginn erst noch der richtige "Sender" gesuchtwerden muss. Fußballfans sollten daher schon vor dem Anpfiff ein paarMinuten investieren, um den aktuellen Livestream zu starten. DieFernsehsender bieten entsprechende Apps an und senden den Livestreamauch direkt über ihre jeweilige Homepage.Tipp 4: Engpässe vermeiden - Internetgeschwindigkeit prüfenDer Fernseher ist aufgestellt, der Livestream gefunden, dieGetränke kalt und die Gäste eingetroffen - perfekt. Ganz sicher?Damit auch wirklich nichts schiefgeht, sollten Gastgeber im Vorfeldprüfen, welchen Datentarif sie bei ihrem Internetanbieter gebuchthaben. Weniger als 16.000 Mbit/s sollten es für dieFull-HD-Übertragung nicht sein - besser ist mehr.Tipp 5: Das WLAN optimierenBleibt zum Schluss noch die Frage: Wie kommt das Internet bis zumFernseher? Oft macht die Distanz zum Router einen Strich durch dieRechnung, denn das WLAN des Routers ist meist zu schwach, um mittlereoder größere Distanzen zu überwinden. Repeater helfen nur wenig undKabel durchs Haus oder den Garten zu verlegen ist umständlich. DieLösung: Einfach die hauseigene Stromleitung mit Powerline-Adapternvon devolo zum Netzwerkkabel machen. So wird jede Steckdose zumInternetanschluss oder WLAN-Hotspot. Wer diese Tipps beherzigt, kannsich auf ein entspanntes Fußballfest freuen.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.devolo.de/wm-streaming