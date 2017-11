Kassel (ots) - Auszeichnung am 28. Februar 2018 auf dem VordenkerForum in FrankfurtDer Sachverständigenrat zur Begutachtung dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird "Vordenker 2018". Die fünfWirtschaftsweisen werden damit Nachfolger des 2016 ausgezeichnetenFrank-Jürgen Weise. Die Preisverleihung wird am 28. Februar 2018 beimVordenker Forum in Frankfurt stattfinden."Das Gremium der fünf Wirtschaftsweisen ist das ordnungspolitischeGewissen der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Seit seinemBestehen hat der Sachverständigenrat - dem Gemeinwohl verpflichtet -neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Konstellationenidentifiziert und der Regierung notwendige Politikansätzepräsentiert. Damit hat er die unbequeme, aber notwendige Rolle des,Vordenkers' in der Fiskal-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitikeingenommen", hieß es zur Begründung der elf Juroren. Die Jury unterVorsitz von Prof. Dr. Jürgen Stark hatte ihre Entscheidung einstimmiggetroffen.Der Sachverständigenrat besteht derzeit aus folgenden Mitgliedern:Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Vorsitz), Prof. Dr. Peter Bofinger,Prof. Dr. Lars P. Feld, Prof. Dr. Isabel Schnabel und Prof. VolkerWieland, Ph.D. Das Gremium ist der siebte Träger der Auszeichnung.Mit ihr werden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik undGesellschaft geehrt, die mit ihrem Einsatz und ihrem Weitblick dieZukunft der Gesellschaft entscheidend mitgestalten. AußerFrank-Jürgen Weise, der den Preis in Frankfurt seinen Nachfolgernüberreichen wird, wurden bisher Dr. Nicola Leibinger-Kammüller(2015), Jean-Claude Juncker (2014), Prof. Paul Kirchhof (2011),Bischof Dr. Wolfgang Huber (2009) und Prof. Nobert Walter (2008) alsVordenker ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro istzur Unterstützung einer karitativen Initiative bestimmt.Das VORDENKER FORUM ist eine Veranstaltungsreihe derFinanzberatungsgesellschaft Plansecur. Es wurde bisher sechsmal alsFINANZFORUM VORDENKEN veranstaltet, jeweils mit Verleihung desVordenker Preises.Pressekontakt Plansecur:Volker Preilowski, Fon: 05 61 / 93 55 262, presse@plansecur.dePorträt: Ein Porträt der Preisträger finden Sie aufwww.vordenkerforum.de unter "Presse".Zur Internetseite des Sachverständigenrates:www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.dePressekontakt Sachverständigenrat: Dr. Jeanne Diesteldorf,Fon: 0611 / 75 46 94, presse@svr-wirtschaft.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell