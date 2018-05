"In fünf Minuten zum Attest" / Wiesbadener Rechtsanwältin für Ausländerrecht kritisiert Abzocke von Asylbewerbern durch Anwälte und Mediziner / Recherche des SWR

Mainz/Wiesbaden (ots) - Die Wiesbadener Rechtsanwältin fürAusländerrecht Michaela Apel kritisiert im Interview mit dem SWRAnwaltskollegen und Ärzte. Ihr Vorwurf: Medizinische Atteste würdenteilweise im Schnellverfahren, nach Kurzdiagnose ohne Dolmetscherverfasst. So kritisiert die Anwältin einen Kollegen, der einenAsylbewerber zu einem Hausarzt geschickt habe, damit der ihm in einemärztlichen Attest verschiedene Krankheiten bescheinige. In dem Attestist davon die Rede, dass der Patient unter einer porttraumatischenBelastungsstörung leide, unter einer akuten Depression, sogar einesuizidale Gefahr bestehe. Der Arzt führt aus, diese Diagnose sei"gesichert".Allgemeinmediziner erstellt Diagnosen aus unterschiedlichstenBereichen Die Anwältin kritisiert: Der Mediziner stellefachmedizinische Diagnosen aus unterschiedlichsten medizinischenBereichen, obwohl er nur Allgemeinmediziner sei. Der Arzt, so dieAnwältin weiter, habe für dieses "Fünf-Minuten-Attest" 100 Eurobekommen, behauptet jedoch laut Attest, den Patienten regelmäßiggesehen zu haben. Der Anwalt des Flüchtlings habe 300 EuroVermittlungsprovision bekommen. Die Kosten musste der Asylbewerberaufbringen.Der Hintergrund für derlei medizinische Atteste: Die geschildertenErlebnisse der Asylbewerber lassen sich häufig nicht im Detailbelegen. Ergibt jedoch eine medizinische Untersuchung, dass etwaposttraumatische Belastungsstörungen vorliegen aufgrund von erlebtenGewalthandlungen im Krieg, gehen die Sachbearbeiter beim Bundesamtfür Migration und Flüchtlinge häufig davon aus, dass dieSchilderungen der Wahrheit entsprechen. Manipulierte Diagnosen undAtteste helfen somit, Asylverfahren positiv zu beeinflussen.Zitate gegen Quellenangabe frei. Rückfragen bitte an die SWRRedaktion "Recherche Unit", Tel. 06131 / 929 3 3202.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell