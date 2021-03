Die führenden Aktien am Donnerstag: Aufgepasst!

Cellect Biotechnology Ltd. (NASDAQ:APOP), Immutep Limited (NASDAQ:IMMP), F-star Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FSTX), ProQR Therapeutics N.V . (NASDAQ:PRQR) und Evofem Biosciences, Inc. (NASDAQ:EVFM) gehören zu den größten Bewegungen im Gesundheitswesen am Donnerstag.

Cellect, das Biotech-Unternehmen die Technologie zur Selektion von Stammzellen für die Zelltherapie-Forschung zur Verfügung stellt, kündigte einen Fusionsdeal mit dem privaten Unternehmen Quoin Pharmaceuticals an.

Die Aktionäre von Cellect werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung