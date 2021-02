Der führende Broker IronFX kündigt den Start einer neuen Affiliate-Website an

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - IronFX ist stolz darauf, den Start seiner neu überarbeiteten Affiliate-Website bekannt zu geben, nachdem das Team viele Monate lang hart gearbeitet und sich engagiert hat.Das Affiliate-Programm (https://affiliates.ironfx.com/) von IronFX bleibt seinem Ruf als führendes Zentrum für Affiliates treu. Die neue Website präsentiert eine Fülle von Tools, Dienstleistungen und Marketingplänen, die Unternehmen helfen, zu wachsen und die Konversionsraten zu erhöhen.Das primäre Ziel während des Redesign-Prozesses war es, die für die Partner verfügbaren Dienste zu aktualisieren und zu erweitern sowie eine wertvollere, benutzerzentrierte und reaktionsfähige Ressource über alle Plattformen und Geräte hinweg zu schaffen.Die Affiliate-Website zielt darauf ab, neue und bestehende Affiliates anzuziehen und bietet aufregende neue Zahlungspläne, Provisionen und Boni, um Affiliates zu belohnen. Affiliates haben die Qual der Wahl, denn sie können wöchentliche Provisionsauszahlungen, CPA bis zu 1.500 USD, Rabatte bis zu 15 USD pro Los und 6 Auszahlungspläne zur Auswahl erhalten. Es gibt auch engagierte Unterstützung von einem Expertenteam für Ausbildung, Marketing und den Aufbau ihres Unternehmens. Ein umfassendes Medienstudio und verschiedene Marketing-Tools stehen ebenfalls zur Verfügung, um sie beim Aufbau ihrer Marke und der Gestaltung ihrer Marketingstrategie zu unterstützen.*Attraktive Boni sind ebenfalls verfügbar, einschließlich eines Anmeldebonus von 1.000 USD und eines Provisionsbonus von 30 %.Der Head of Affiliates sagte:"Wir freuen uns sehr, die neue Website zu starten und sind fest davon überzeugt, dass sie als nützliches und informatives Portal für Partnerkunden und Unternehmen dienen wird, um unser Produkt kennenzulernen, bevor sie sich uns anschließen und von unserem Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen profitieren. Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir bis jetzt 35 Millionen Dollar an Provisionen ausgezahlt haben und das Programm rühmt sich einer 40%igen Konversionsrate. Warum besser sein, wenn man der Beste sein kann!"Für weitere Informationen über IronFX Affiliates und die zahlreichen Dienstleistungen, die für Unternehmen verfügbar sind, besuchen Sie bitte https://affiliates.ironfx.com/enJeder Handel beinhaltet Risiken. Es ist möglich, Ihr ganzes Kapital zu verlieren.*Alle Zahlungspläne & Boni unterliegen den allgemeinen GeschäftsbedingungenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1433766/IronFX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpgOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell