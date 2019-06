Der führende Anbieter von Elektrorollern Lime kommt heute nach Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -- Lime baut seine Präsenz im deutschen Markt aus und stellt denBerlinern ab sofort seine Elektroroller Lime-S zur Verfügung- Neue urbane Mobilitätslösung bietet eine nachhaltige undpraktische Möglichkeit, zur Arbeit zu pendeln, Berlin zuentdecken und dabei Spaß zu haben- Am 30. Juni lädt Lime die Berliner zum "First Ride Festival"ein, um die Elektroroller Lime-S als neue Möglichkeit derMobilität zu testenLime, der führende Anbieter innovativer und smarter städtischerMobilitätslösungen, bringt seine Elektroroller offiziell nachDeutschland. Ab heute sind Elektroroller von Lime in Berlinverfügbar. In Hamburg und Köln plant Lime ebenfalls zeitnah e-Scooteranzubieten. Wir werden zunächst mit einigen hundert Elektrorollern inden Städten beginnen und das Angebot je nach Bedarf erweitern.Die Elektroroller bieten eine weitere Alternative für diepraktische, sichere und nachhaltige Fortbewegung in Berlin. Mit denElektrorollern von Lime gewinnen die Menschen in Berlin mehrFlexibilität und eine neue Sicht auf ihre Stadt, bei gleichzeitigerVerringerung von CO2 Emissionen. Dabei werden die Elektroroller stetsden lokalen Anforderungen und Gegebenheiten Berlins entsprechend angeeigneten Standorten bereitgestellt.Der Mikro-Mobilitätsdienstleister Lime baut bei der Einführung vonElektrorollern in Deutschland auf seine bestehende, umfangreicheglobale und europäische sowie einjährige Präsenz in Deutschland auf:Das Unternehmen ist in 37 Städten in 16 europäischen Ländern aktiv.Lime ist zudem bereits seit April 2018 mit seinen E-Bikes in Berlinunterwegs. Die Berliner sind mit der Marke Lime und dem Engagementdes Unternehmens im Bereich Sicherheit und Nachhaltigkeit imStraßenverkehr vertraut. Dass Lime seine Elektroroller nach Berlinbringen kann, beruht auch auf den jüngsten Bemühungen deutscherBehörden, diese neue Mobilitätslösung hierzulande zu ermöglichen.Fabian Ladda, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Lime Deutschland,sagt: "Unsere Erfahrung aus über einem Jahr Präsenz in Deutschlandhat uns gezeigt, dass hier ein echter Appetit aufMikro-Mobilitätslösungen besteht. Daher freuen wir uns, unsereElektroroller nach Berlin zu bringen. Dank unserer engen undfortlaufenden Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stadtverwaltungenkönnen wir den Städten mit unserem Angebot eine gute Lösung füreinige ihrer Verkehrsprobleme, wie Staus oder Luftverschmutzung,bieten."Lime bietet eine städtische Mobilitätslösung für die ersten undletzten Kilometer, die sich perfekt mit dem ÖPNV verbinden lässt.Dies erleichtert den Menschen das Leben in der Stadt und bietet ihnenneue Möglichkeiten für den Weg zur Arbeit, um sich mit Freunden zutreffen oder die Stadt zu erkunden.Mit einer landesweiten Kampagne hilft Lime Menschen in ganzDeutschland dabei, das Potenzial der städtischen Mobilitätungehindert und sicher zu erschließen. In diesem Sinne hält Lime eineReihe von Events, Informationsveranstaltungen und Initiativen ab, umdie sichere und verantwortungsvolle Nutzung der e-Scooter in Berlinund ganz Deutschland anzuregen.Im Rahmen des Launches wird der Marktführer im BereichElektroroller auch eine Lime Crew an den Start bringen, die Nutzerauf richtiges Parken der e-Scooter hinweist und so schlechtemVerkehrsverhalten vorbeugt. Sollten Elektroroller Gehwege versperrenoder auf dem Boden liegen, geht die Lime Crew auf Nutzer zu und machtdiese auf den richtigen Umgang mit den e-Scootern im Straßenverkehraufmerksam. Außerdem wird die Lime Crew falsch parkende Elektrorollerauf für sie vorgesehene Parkplätze umparken.Wir verfolgen hierzulande, wie überall, das Ziel, als führenderAnbieter und Partner intelligenter Mikro-Mobilitätslösungen fürStädte zu agieren. Dazu werden wir uns - neben unseren Bemühungen fürdie Sicherheit der Benutzer - weiterhin auf Hardware- undProduktinnovation konzentrieren. Unser Lime-S Elektroroller wurdegesondert für den deutschen Markt konzipiert, erfüllt alle hohentechnischen Anforderungen und ist selbstverständlich versichert."Lime möchte die Verkehrswende in den Städten aktiv mitgestalten.Unser Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehrzurückzudrängen und den multimodalen Verkehrsmix um eine elektrischeund C02 freie Mobilitäts-Alternative zu erweitern. Wir setzen uns fürweniger Staus, weniger Emissionen und bessere Rad- undScooterinfrastruktur ein. Lime möchte den Menschen die Stadtzurückgeben", so Fabian Ladda weiter.First Ride Festival am 30. Juni 2019Am 30. Juni 2019 lädt Lime die Berlinerinnen und Berliner zum"First Ride Festival" ein. An verschiedenen Orten in der Stadt wirdLime den Besuchern mehrere Hundert Elektroroller für kostenloseTestfahrten zur Verfügung stellen. Den Nutzern wird eine Anleitungzur Seite stehen, die ihnen den sicheren und verantwortungsvollenUmgang mit den Elektrorollern zeigt. Im Laufe der Veranstaltungfahren alle Nutzer gemeinsam zum First Ride Festival, wo sie mit Limeanlässlich der neuen urbanen Mobilitätslösung feiern können. WeitereInformationen dazu finden Sie zeitnah auf unserer Facebook-Seite.LimeLime ist Teil des städtischen Lebens in Europa. Von Paris überWien bis nach Berlin revolutionieren wir die Fortbewegung imstädtischen Verkehr. Wir bringen Menschen ihrer Umgebung näher, miteiner nachhaltigen, umweltfreundlichen, inklusiven und leichterzugänglichen Mobilitätslösung. Wir arbeiten eng mit Gemeinden undBehörden in ganz Europa zusammen, um eine neue Kultur der gemeinsamenMobilität zu entwickeln und Lösungen für die Probleme des städtischenLebens zu bieten. Wir sind in über 37 Städten in 16 europäischenLändern aktiv.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.li.me/de/Pressekontakt:Lime Deutschland, E-Mail: press-de@li.meOriginal-Content von: Lime, übermittelt durch news aktuell