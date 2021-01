fuboTV Aktie: 330% Anstieg in 2020!

Eine der heißesten Aktien auf dem Streaming-Markt ist fuboTV (NYSE:FUBO), ein Unternehmen, das Anfang des Jahres an die NYSE gebracht wurde. Nach einem starken Lauf, der fünf Tage mit mehr als 10% Gewinn in Folge beinhaltete, stürzen sich die Bären auf den Namen und stellen seine Bewertung und die langfristigen Aussichten in Frage.

Ein bullisches Szenario für fuboTV sind 1,5 Millionen Abonnenten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung