Ein früher Tod / Wohnrecht und Pflegeverpflichtung im Kaufvertrag waren hinfällig (FOTO)

Berlin (ots) -Wer bei einem Immobiliengeschäft einen günstigeren Kaufpreis vereinbart unddafür dem Verkäufer im Gegenzug ein Wohnrecht einräumt und ihm Pflegeleistungenzugesagt hat, der muss auch im Falle eines sehr raschen, unerwarteten Todes desVeräußerers dessen Erben keine zusätzlichen Geldbeträge zukommen lassen. So hatnach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS die Rechtsprechunggeurteilt. (Oberlandesgericht Frankfurt/Main, Aktenzeichen 8 W 13/19)Der Fall: So hatte sich das wohl keiner der Beteiligten vorgestellt. Knapp dreiWochen nach Abschluss des Kaufvertrages für ein Haus verstarb der frühereEigentümer. Der Kaufpreis war mit 10.000 Euro ausgesprochen niedrig gewesen,weil ein lebenslanges Wohnrecht (jährlich im Wert von rund 2.600 Euro) und einePflegezusage (jährlich im Wert rund 2.500 Euro) eingerechnet worden waren.Nichts davon konnte der Veräußerer noch in Anspruch nehmen. Seine Erben warender Meinung, deswegen müsse es noch einen "Nachschlag" finanzieller Art für siegeben.Das Urteil: Ein solchermaßen gestalteter Vertrag berge für alle Beteiligtengewisse Risiken, stellte das Gericht fest. Es sei stets ungewiss, wie lange einWohnrechtsinhaber lebe bzw. Pflege benötige. Das könne eventuell auch vieleJahre dauern. Gerade weil dies so sei, gebe es keinen Anlass für eine spätereergänzende Vertragsauslegung. Die Erben gingen also in dieser Hinsicht leer aus.