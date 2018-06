Mit frischer Ernte durch den Sommer / Schmackhafte Gartenzeit mit Obst-, Gemüse- und Olivenpflanzen (FOTO)

Essen (ots) -Wissen, woher das Essen kommt - ein Selbstversorgergarten folgtdem Trend einer nachhaltigen Nutzung des eigenen Outdoor-Bereichs.Dabei kann der große Garten und der städtische Balkon perfekt alseigener Anbauplatz genutzt werden. Die Kombination aus Obst-, Gemüse-und Olivenpflanzen verwandelt den Außenbereich in ein wahresNaschparadies: gutes Aussehen inbegriffen.Die strahlende Sonne und die warme Abendbrise machen eines klar:Es ist Sommer. Die Freude der Gartenbesitzer über die neue Jahreszeitist genauso groß wie die der Obst-, Gemüse- und Olivenpflanzenselbst. Kandidaten wie die Beerenpflanzen, Traubenreben, Chili,Tomate und Olivenbäume lieben die lauen Sommernächte. Nach demsorgfältigen Einpflanzen im späten Frühjahr überraschen sie bis inden Spätsommer mit neuer Ernte. Im heimischen Garten angebaut,entfaltet das Trio sein volles Aroma und ergänzt sich perfekt: DieGemüsepflanzen aus Paprika, Chilis, Tomaten und Snackgurken kreierenein buntes Gemüse-Potpourri. Die rankenden Obstpflanzen ausWeinreben, Brombeeren, Heidelbeeren und den edlen Himbeeren ergänzenden leckeren Gemüsesalat mit einer süßen Schlemmerei. Der Olivenbaumsteht am liebsten warm und sonnig und bildet genau wie dieObstpflanzen im Mai und Juni cremefarbene, duftende Blüten, aus denensich schließlich eine schmackhafte Ernte entwickelt.Rankende GemüsepflanzenÜber den ganzen Sommer hinweg bilden Tomate, Paprika, Chili undGurken aromatische Früchte. Inmitten des Blattwerks entwickelt sichaus grünen Früchten eine farbenfrohe Ernte, die ein wahresSommer-Feeling verbreitet.Süße ObstpflanzenDie kraftvollen Rebenpflanzen wachsen in kompakter Form elegant indie Höhe und beeindrucken im Spätsommer mit ihren grünen, rosa oderblauen Früchten. Die Auswahl an Beeren verführt zu einer leckerenNaschaktion. Die Himbeere gilt als Kaviar unter den Beeren. Gemeinsammit Heidelbeeren und Brombeeren sind sie Sinnbild für den süßenGeschmack des Sommers.Fernweh mit der OliveDer Olivenbaum erinnert an einen Urlaub an der Côte d'Azur: einsommerlich-freies Gefühl, das die Olive in den heimischen Gartenprojiziert. Der Charme des Olivenbaums liegt in der Kombination ausknorrigem Stamm und silbergrünen Blättern.Styling des SelbstversorgergartensDie rankenden Obst- und Gemüsepflanzen sind ideal für denheimischen Garten und auch für den Balkon, denn sie brauchen nurwenig Platz. In einzelnen Töpfen verteilt oder direkt in dasGartenbeet gepflanzt, wachsen diese an hölzernen Rankgittern oder demGartenzaun lebhaft empor. Ob Tontopf, metallener oder Beton-Übertopf,das Trio aus robusten Obstpflanzen, farbenfrohen Gemüsepflanzen undmediterraner Olive bringt Schwung in den Außenbereich.Pflegehinweise- Die Pflanzen können im späten Frühling nach dem letztenBodenfrost direkt in die Gartenerde oder auch in Kästen undTöpfen auf dem Balkon gesetzt werden.- Für ein gesundes Wachstum der Früchte ist ein heller Standortnotwendig, gerade in den Sommermonaten sollten die Gemüse- undObstpflanzen alle zwei Wochen gedüngt werden.- Der Topfballen darf nicht austrocknen und Staunässe solltevermieden werden.- Zurückgeschnitten werden die winterharten Gemüse- undObstpflanzen im späten Winter oder zu Beginn des Frühjahrs.Größere Olivenbäume vertragen Frost bis zu -5°C, brauchen aberauch im Winter viel Sonne.Weitere Informationen und Pflegetipps zu rankenden Obstpflanzen,bunten Gemüsepflanzen, dem eleganten Olivenbaum und anderenGartenpflanzen gibt es unter http://Pflanzenfreude.de und aufhttp://www.facebook.com/diepflanzenfreude. HochauflösendesBildmaterial zu allen Obst-, Gemüsepflanzen und dem Olivenbaum gibt'sunter folgendem Link: http://bit.ly/Outdoor-Summer-File-2018Weitere Bilder und Informationen rund um Garten, Balkon undTerrasse finden Sie in der Datenbank "Gartenglück" unterhttp://blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck. Abdruck honorarfrei mitAngabe der Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Beleg erbeten.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: garten@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell