friedola TECH GmbH heißt jetzt con-pearl GmbH

Geismar (ots) - Umfirmierung verdeutlicht Ausrichtung aufKernmarke con-pearl®Im Zuge der Übernahme von 100 Prozent der friedola TECH GmbH durchdie Blue Cap AG erfolgte zum 18. September eine Umbenennung desUnternehmens. Unter dem neuen Namen con-pearl GmbH soll zukünftig dieKernkompetenz des mittelständischen Traditionsbetriebes im Bereichleichter Hohlkammerplatten aus con-pearl® weiter ausgebaut werden."Die Umfirmierung ist die logische Folge unserer in den letztenJahren eingeschlagenen Strategie einer stärkeren Fokussierung auf dieKernmarke con-pearl®." erklärt Dr. Matthias Stein, CEO der con-pearlGmbH. Neben Dr. Matthias Stein sind Blue Cap Vorstand Dr. HannspeterSchubert und Stefan Hoedt Teil der neuen Geschäftsführung.Seit 2016 konzentriert sich das Unternehmen auf das Kerngeschäftmit recycelbaren und gewichtssparenden Kunststoffprodukten,vornehmlich für die Automobil-, Verpackungs- und Logistikbranche.Zusammen mit Blue Cap soll die Neuausrichtung jetzt konsequentfortgesetzt werden: "Blue Cap ist der richtige Partner, um dieeingeschlagene Neuausrichtung der Gruppe auf innovative con-pearl®Lösungen für Automotive- und Packaginganwendungen erfolgreichweiterzuführen und das weitere Wachstum auch in den USA zuunterstützen", bekräftigt Dr. Stein.Über con-pearl GmbHDie con-pearl GmbH ist ein international agierender Hersteller vonLeichtbau-Kunststoffprodukten für die Packaging- undAutomobilindustrie. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2018 anvier Standorten in Deutschland und den USA einen Umsatz von über 55Mio. Euro und beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitarbeiter. Dabeiüberzeugt die con-pearl® "lightweight performance" seit über 25Jahren mit hoher Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringemGewicht. con-pearl® Produkte sind außerdem zu 100 Prozent recycelbarund tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen zu derMarke con-pearl® und dem Produktportfolio finden Sie unterwww.con-pearl.deÜber Blue Cap AGDie Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete,kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sieinvestiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständischetechnologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und100 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 11Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Derzeit befindensich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den BereichenKlebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,Metalltechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. DieUnternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig undverfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch diebreite Expertise in der Holding. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund1200 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt undm:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).www.blue-cap.dePressekontakt:Sarah Kohlbachcon-pearl GmbHErshäuser Straße 437308 Geismar+49 36082 47 218sarah.kohlbach@con-pearl.deWORDUP PR - Achim von MichelMartiusstraße 1 - 80802 München089-2 878 878 0 - presse@wordup.deOriginal-Content von: con-pearl GmbH, übermittelt durch news aktuell