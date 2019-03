Finanztrends Video zu



Berlin/Hannover (ots) - Die niedersächsische Landesregierungbetreibt seit Anfang 2019 einen bundesweit einmaligen Pilotversuchzur abschnittsweisen Geschwindigkeitskontrolle von Kraftfahrzeugendurch automatisierte Kfz-Kennzeichenerfassung. Durch das Prinzipdieser neuartigen Verkehrsüberwachung unumgänglich ist die zumindestzeitweise fotografische Erfassung bzw. Identifizierung sämtlicherKraftfahrzeuge, die den betreffenden Straßenabschnitt passieren,selbst wenn sie die Höchstgeschwindigkeit einhalten.Dieses verletzt wesentliche Grundrechte auf unverhältnismäßigeWeise und legt das Fundament für eine zukünftige umfassendeÜberwachung des Straßenverkehrs, von der alle Fahrzeugführerbetroffen sind. Aus diesem Grunde hat der Bürgerrechtler MichaelEbeling vom freiheitsfoo in Zusammenarbeit mit dem Juristen undSpitzenkandidaten der Piratenpartei zur Europawahl Dr. Patrick Breyernun beim Verwaltungsgericht Hannover Unterlassungsklage gegen die als"Section Control" bekannt gewordene Überwachungsmaßnahme eingereicht[1].Anders als bei einer bereits anhängigen Klage gegen die SectionControl [2] geht es bei dieser zweiten Klage weniger um die derzeitfaktisch fehlende Rechtsgrundlage für das Pilotprojekt als um diegrundsätzliche Frage, ob derlei Überwachungssysteme in Einklang mitdem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und mit dem Rechtauf anonyme Fortbewegung als Essenz einer freien Gesellschaft zubringen sind oder nicht. Insofern bereiten sich Kläger undKlägerberater darauf vor, sämtliche Gerichtsinstanzen zu durchlaufen,um den geplanten Section Control-Paragrafen im neuenniedersächsischen Polizeigesetz zu kippen.Dr. Patrick Breyer kommentiert: "Section Control ist weit teurerals die bewährten Geschwindigkeitsmessungen und lässt wegen seinerFehleranfälligkeit immer wieder Raser ungestraft passieren. Vor allembereitet diese Technologie - ebenso wie Gesichtserkennung und'Video-Lügendetektoren' - den Weg für eine immer weiter reichendewahllose Massenkontrolle der gesamten Bevölkerung. GegenMassenüberwachung kämpfe ich seit Jahren, weil wir unter ständigemAnpassungs- und Überwachungsdruck nicht frei leben können undwollen."Michael Ebeling zur Klage: "Ich halte das Recht, sichgrundsätzlich anonym im öffentlichen Raum fortbewegen und reisen zukönnen für ein besonders hohes Gut einer freiheitlich und an derWürde des Menschen orientierten Gesellschaft. Die Section Control -wie auch einige andere jüngere Entwicklungen und politischeBestrebungen - ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg derZersetzung dieses Freiheitsrechts. Darum werden wir derenVerfassungswidrigkeit gerichtlich feststellen lassen."Nachweise:[1] Link zur anonymisierten Klageschrift http://ots.de/tHwdll[2] Link zum NDR-Beitrag zur ersten Klage http://ots.de/WKWqmZPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell