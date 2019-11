"Ein freies Internet braucht die Unterstützung der ganzen Welt" - Hasso-Plattner-Institut unterzeichnet Contract for the Web

Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI), DeutschlandsExzellenz-Zentrum für Digital Engineering, hat sich gemeinsam mit Reporter ohneGrenzen, Google, GitHub, Microsoft, Open Data Institute, Twitter und vielenanderen zum Schutz der Freiheit im Internet verpflichtet. Beim InternetGovernance Forum (IGF) in Berlin unterzeichnete Institutsdirektor ProfessorChristoph Meinel heute den "Contract for the Web", den der britischeInformatiker und Erfinder des World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, ins Lebengerufen hat. "Ein freies Internet braucht die Unterstüztung der ganzen Welt", soMeinel.Mit dem Vertrag, den auch Deutschland und Frankreich unterzeichnet haben, sollein freier und sicherer Zugang zum Internet langfristig geschützt werden.Das von SAP-Gründer Hasso Plattner gestiftete HPI ist im Bereich DigitalEngineering in Deutschland führend und setzt sich mit vielen Projekten fürSicherheit und Bildung im Internet ein. Unter anderem betreibt es mit dem HPIIdentity Leak Checker die größte Datenbank zur Kontrolle der Sicherheit deseigenen E-Mail-Passwortes. Mit der Schul-Cloud können Lehrer ihren Schülerndigitale Lerninhalte datenschutzkonform anbieten.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 17 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4451102OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell