Die freie Werkstatt ist Kundenliebling / Freie Werkstätten binden Kunden langfristig / Onlinebuchung von Werkstattservices im Aufwind / Onlinebewertungen noch nicht sehr relevant

Losheim am See (ots) - Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten werdenfreie Werkstätten und Vertragswerkstätten am häufigsten gewählt.Insgesamt 38 % der Befragten wählten zuletzt freie Werkstätten(inklusive Systemwerkstätten), 37 % die Vertragswerkstatt einesFahrzeugherstellers. Den Unterschied bei der Wahl macht häufig dasAlter des Fahrzeugs aus. In den Vertragswerkstätten werden vor allemjüngere Fahrzeuge gewartet und repariert. Autos ab einem Alter von 8Jahren werden verstärkt zu den Freien gebracht. Die restlichenAnbieter können nur kleine Anteile erreichen: Werkstattketten 9 %,privates Reparieren 7 %, Kfz-Spezialisten 4 %, Reifenhandel/-service4 % und Tankstellen 1 %.Fragt man die Kunden nach der Anzahl der Besuche am Serviceort,stellt sich heraus, dass die freien Werkstätten die treuesten Kundenhaben. Die Vertragswerkstätten liegen knapp dahinter. Auf die Frage,ob man die Reparatur des Fahrzeugs erneut beim letztgewählten Betriebdurchführen lassen wolle, haben Reifenfachhandel und dieWerkstattketten die geringsten Wiederbesuchsraten. Als Grund nanntensie hauptsächlich einen allgemeinen Vertrauensverlust, weitere Gründewaren Unzufriedenheit mit der Qualität, ein Umzug, zu hohe Preiseoder dass das Fahrzeug außerhalb der Gewährleistung sei.Wo informieren sich Autofahrer, wenn es um Service und Reparaturihres Fahrzeugs geht? Die freien Werkstätten sind für 36 % ersteAnlaufstelle. 27 % besuchen direkt die Vertragswerkstatt ihresFahrzeugs, 19 % erkundigen sich im näheren Umfeld und 12 % nutzen dasInternet zur Recherche. Nach Altersklassen unterschieden, gibt esjedoch deutliche Unterschiede: Besonders bei jüngeren Autofahrernsind Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie Internetrecherchesehr relevant.Bei der Internetrecherche wird über alle Altersgruppen hinweg ammeisten nach Reifen gesucht. 75 % der Befragten haben bereits nachPneus gesucht. 59 % suchten nach Informationen zu Autoteilen. 53 %informierten sich im Netz über Zubehör, wie Navigationssysteme,Felgen oder Dachboxen. Wichtigste Recherchekriterien sind dabei derPreisvergleich und die Suche nach dem günstigsten Tarif.Die Onlinebuchung von Autodienstleistungen hat großes Potenzial.15 % haben bereits online gebucht, eine Steigerung zum Vorjahr um 4Prozentpunkte! Außerdem kann sich jeder zweite Befragte vorstellen,Autoservices im Netz zu buchen. Besonders bei jüngeren Autofahrernliegt die Bereitschaft sehr hoch. Gebucht werden aktuell besondersTermine für Reifenwechsel, HU/AU, Inspektion und Scheibenreparatur.Die wichtigsten Anforderungen der Fahrer an online gebuchteWerkstattleistungen sind Festpreise (inkl. Material undZusatzarbeiten), die Nähe zum Wohnort und genaue Informationen zumArbeitsumfang. Die geringste Rolle spielen Fotos der Werkstatt undeine Möglichkeit zur anschließenden Bewertung.Während die Buchung im Internet große Potenziale aufzeigt, spielenOnlinebewertungen von Werkstätten noch keine große Rolle. Wenngleich63 % Netzbewertungen als hilfreich und 59 % diese glaubwürdig halten,fragen doch 82 % der Befragten lieber im Bekanntenkreis nach einerWerkstattempfehlung. Auch die Werkstatttests von Fachzeitschriftenund Prüforganisationen finden die Autofahrer glaubwürdig undhilfreich. Dennoch spielen die Bewertungen im Netz nach Altersgruppenunterschieden eine Rolle. Vor allem Befragte unter 29 Jahren gebenan, sich von Internetbewertungen beeinflussen zu lassen.Fragt man, wie die Autofahrer Qualitätsunterschiede wahrnehmen,sind 84 % der Meinung, dass freie Werkstätten mindestens genausokompetent wie Vertragswerkstätten sind. Auch bei der Abwicklung vonGarantie- und Kulanzfällen schätzen die Befragten die freienWerkstätten zu 52 % als gleichwertig und zu 24 % als besser bzw.großzügiger ein.Besonders bei der Preiswahrnehmung setzen sich die freienWerkstätten weit ab, 74 % glauben, diese seien günstiger alsVertragswerkstätten. Mit welchen Zusatzangeboten die Werkstätten anAttraktivität gewinnen können, benennen die Autofahrer klar. 90 % derBefragten haben Interesse an der Bereitstellung eines Ersatzwagens.Dreiviertel der Kunden würden eine Abholung des reparatur- oderwartungsbedürftigen Fahrzeugs von Zuhause oder dem Arbeitsplatzgutheißen. Auch das anschließende Bringen des Fahrzeugs an einenWunschort finden 66 % der Befragten attraktiv.Informationen zur Umfrage:Die Umfrage erfolgte im November 2017 durch das Institut BBEAutomotive GmbH im Auftrag der KÜS und des Fachmagazins kfz-betrieb.Genutzt wurde die Mixed-Mode-Befragung, bestehend aus einertelefonischen Befragung (CATI) und einer Onlinebefragung (CAWI).Zielpersonen waren 1.000 Pkw-FahrerInnen, die im Haushalt für Fragenrund um das Auto (Anschaffung, Wartung, Reparatur) mitverantwortlichsind. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse fand mit denKBA-Bestandsdaten (Bestandsanteile Pkw, Alterssegmente) statt.Pressekontakt:KÜSHans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell