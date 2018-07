freenet: Das ist ein klares charttechnisches Verkaufssignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Schon seit einigen Monaten hat die Aktie des Telekommunikationsanbieters freenet den Rückwärtsgang eingelegt. Zuletzt beteiligte sich freenet dann an seinem wichtigsten Kooperationspartner, der kriselnden Metro-Abspaltung Ceconomy. Auch dies kam bei den Anlegern an der Börse nicht gut an. Daher fiel die Aktie weiter zurück – und das dürfte in den kommenden Tagen und Wochen im Großen und Ganzen so bleiben!

Ein Beitrag von Sascha Huber.