freenet ist heute außer Rand und Band!

Bei freenet-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So wird der Kurs aktuell rund neun Prozent nach vorne geschoben. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 17,05 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Mit dem Anstieg auf über 17,05 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 15,86 EUR diesen Hochpunkt. Börsianer sollten daher freenet in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Wenn es danach geht, verläuft freenet nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 16,53 EUR befindet. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

