freenet vor großem Kaufsignal!

seit Anfang Dezember kennt die Aktie des Telekommunikationsdienstleisters freenet nur einen Weg – den nach oben! Von rund 24 Euro stieg die Aktie fast nahtlos um mehr als zwölf Prozent. Dieser Trend hat sehr gute Chancen sich weiter fortzusetzen, denn im Chart deutet sich ein großes Kaufsignal an. Dies ist immer dann der Fall, wenn zum einen der Aktienkurs über den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Tage notiert. Außerdem müssen der kurz- und der mittelfristige Durchschnitt die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen. Beim 20-Tage-Durchschnitt ist das bereits passiert, beim 50-Tage-Durchschnitt steht dieser Schnittpunkt unmittelbar bevor.

Mehr als fünf Prozent Rendite locken!

Doch auch für alle Dividendenfans ist das Unternehmen interessant. Mit einer Ausschüttung von 1,55 Euro pro Aktie beträgt die derzeitige Dividendenrendite rund 5,6 Prozent. Neben der hohen Rendite punktet das Unternehmen durch eine kontinuierliche Erhöhung der Ausschüttungen bei seinen Aktionären. Seit 2010 hat freenet die Dividendenzahlungen jedes Jahr erhöht, was auch für dieses Jahr Gutes vermuten lässt. Schließlich hat das Unternehmen erst Anfang November 2016 die Guidance für das letzte Jahr bestätigt. Somit könnte der Ausschüttungstag Anfang Juni wieder ein Grund zur Freude für alle freenet-Aktionäre werden.

