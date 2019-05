freenet FUNK: freenet startet ersten rein digitalen Mobilfunktarif - app-basiert und täglich künd- und pausierbar

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Büdelsdorf (ots) -- Zwei Tarifvarianten, tageweise buchbar für 0,99 Eurobeziehungsweise 0,69 Euro mit Telefon- und SMS-Flat sowie LTE- Alle Vertragsfunktionen bis hin zum Tarifwechsel in einer App- Volle Flexibilität nach Bedarf - bis hin zum ungedrosseltenInklusiv-DatenvolumenAb sofort ist mit freenet FUNK der deutschlandweit erste reinapp-gesteuerte Mobilfunktarif verfügbar. Er gibt dem Nutzer dievöllige Kontrolle über sein mobiles Leben - ohne feste Laufzeit, ohneWartezeit, ohne Telefonhotline, ohne Schlangestehen im Ladengeschäft.Mit täglicher Vertragsanpassung über eine App je nach Bedarf. DieKunden können auch tageweise pausieren, ohne dass in dieser ZeitKosten anfallen.Zur Wahl stehen die zwei Tarife "freenet FUNK unlimited" und"freenet FUNK 1GB", die sich nur bei Preis und ungedrosseltemInklusivvolumen der mobilen Internet-Flat unterscheiden. DieUnlimited-Flat kostet 0,99 Euro/Tag, die 1 GB-Flat nur 0,69 Euro/Tag.Beide enthalten Flats für Telefonie und SMS und sind täglich künd-oder pausierbar. Ein Tarifwechsel innerhalb FUNK ist ebenfallstäglich via App möglich. Der Kunde surft bei freenet FUNK per LTE miteiner Bandbreite von maximal 225 Mbit/s. Anschlusskosten fallen nichtan. Da die Kunden ihren Vertrag täglich optimieren und anpassenkönnen gilt bei freenet FUNK die Selbstverpflichtung, all seinenKunden kontinuierlich das jeweils preislich wie inhaltlich besteProdukt anzubieten.Die Wünsche des Nutzers im MittelpunktRickmann v. Platen, CCO der freenet AG, sagt: "Wir sind unssicher: freenet FUNK wird der neue Maßstab in SachenKundenfreundlichkeit und Digitalisierung im deutschenMobilfunkmarkt.""Bei der Entwicklung von freenet FUNK sind wir völlig neue Wegegegangen: Unser Team hat radikal nur die Bedürfnisse der Nutzer inden Mittelpunkt gestellt", ergänzt Felix Bommer, verantwortlicherProduktmanager bei der freenet AG. "Herausgekommen ist einrevolutionär neuer, volldigitaler Tarif, in dem alles via Appgesteuert wird - bis hin zur Bezahlung per PayPal. Das gab es bishernoch nie."Das freenet FUNK Prinzip: Eine App für einfach allesEinmalig an freenet FUNK ist der konsequente Verzicht auf alles,was für den Kunden lästigen Aufwand oder zusätzliche Kosten bedeutet.Der Nutzer lädt sich im App- oder Play-Store einfach die freenetFUNK-App herunter. Dann entscheidet er ganz allein, welche der beidenTarifalternativen er zu welchem Zeitpunkt buchen will. Die Kosten fürden Vertrag werden bequem via PayPal aus der App heraus abgerechnet.Der Kundenservice lässt sich ebenfalls aus der App heraus viaWhatsApp kontaktieren. Auch alle weiteren essenziellenVertragsfunktionen wie das Hinterlegen der Kundendaten, dieSIM-Kartenbestellung, Aktivierung oder Sperrung der SIM, die Wahl derindividuellen Mobilfunknummer und Rufnummernmitnahme sind mit der Appmöglich. Nach erfolgter Registrierung und Auswahl des individuellpassenden Tarifs wird dem Kunden über den Partner Liefery die freenetFUNK SIM-Karte,¬ teils sogar noch am gleichen Tag, zugestellt.Die App ist mit ihrem neonfarbenen, futuristischen Design undihrem kundenzentrierten Aufbau voll auf die junge Generationzugeschnitten und selbsterklärend. Für den Fall, dass dennoch Fragenauftauchen, helfen dem Nutzer verschiedene Erklärvideos undzusätzliche FAQs.Alle Tarifdetails gibt es unter:https://freenet-funk.de/data/PDB_Funk_national_1GB.pdfWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es unter:http://ots.de/WYM2nhfreenet Funk ist ab sofort im App-Store für iOS unterhttp://ots.de/37swhM sowie im Google Play-Store unterhttps://play.google.com/store/apps/details?id=de.freenet.funk füralle Android Smartphones kostenfrei erhältlich. Alle Informationenzum Produkt finden Interessierte auch unter https://freenet-funk.de/.Über freenet FUNK:freenet FUNK ist das erste Angebot auf dem deutschenMobilfunkmarkt, dass sich allein durch eine App volldigitaladministrieren lässt. Die SIM-Only Tarife haben keine Laufzeit und eswerden keine Servicekosten fällig. Bei freenet FUNK steht der Kundeim Mittelpunkt und hat volle Kontrolle über seinen Tarif. Er kannseinen Vertrag täglich kündigen, ändern oder ruhen lassen. Das bietetmaximale Flexibilität und hohe Transparenz. freenet FUNK macht seinenKunden die Nutzung so einfach wie möglich und bündelt alle Funktionenvon der Einrichtung über die Abrechnung bis hin zum Service in derfuturistischen APP. freenet FUNK ist der neue Maßstab in SachenKundenfreundlichkeit und Digitalisierung im deutschen Mobilfunkmarkt.Mehr Informationen auf www-freenet-funk.de.Pressekontakt:freenet AGProduktkommunikationRüdiger KubaldDeelbögenkamp 4c22297 HamburgTel.: 040 / 513 06 777Fax: 040 / 513 06 977E-Mail: pr@freenet.agOriginal-Content von: freenet AG, übermittelt durch news aktuell