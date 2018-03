fos4X - innovative, marktorientierte Produkte sichern weiterhin positive Entwicklung / Großer Personalbedarf durch anhaltend starkes Wachstum (VIDEO)

München (ots) -Die konsequente Konzentration auf innovative und marktorientierteLösungen zur Optimierung der Windenergie sichert die positiveUnternehmensentwicklung von fos4X und führt zu anhaltend starkemWachstum und erhöhtem Mitarbeiterbedarf.Erfolg durch marktrelevante LösungenDie fos4X GmbH mit Sitz in München entwickelt und vertreibtfaseroptische Sensoren und Messgeräte für den Haupteinsatz inRotorblättern von Windenergieanlagen. Das Kerngeschäft beschränktsich aber nicht nur auf die Bereitstellung von Messtechnik, vielmehrwerden intelligente Komplettlösungen zur Optimierung vonWindenergieanlagen entwickelt. Dieser Fokus auf marktrelevanteAnwendungen erklärt das anhaltende Wachstum und führte dazu, dassbereits die Top 10 der wichtigsten Anlagenhersteller weltweit zumKundenstamm von fos4X zählen.Steigender MitarbeiterbedarfAuch der Personalbedarf steigt durch diese Entwicklung und daherwerden laufend Mitarbeiter vor allem in den BereichenSoftwareentwicklung und Datenanalyse sowie Windenergie-Expertengesucht."Wir bieten im Münchner Süden an der Isar einen modernenArbeitsplatz in einem jungen, innovativen High-Tech Unternehmen mitflachen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen."Sagt Alexander Blum, Leiter Human Ressource und führt weiter aus:"Bei fos4X wird ein hohes Maß an Selbst- und Mitbestimmung gebotenund durch das anhaltend starke Wachstum herrschen besteEntwicklungsmöglichkeiten. Das führt zu einer sehr großen Motivationin der Belegschaft, die mich immer wieder aufs Neue beeindruckt."Neue Räumlichkeiten für Produktion und Service Seit März stehenauch neue Räumlichkeiten mit 20 weiteren Büroarbeitsplätzen und 10Produktionsarbeitsplätzen zur Verfügung, die aktuell noch bezogenwerden."Es ist schön, dass wir die Möglichkeit bekamen, direkt hier aufunserem Firmengelände in München weitere Räumlichkeiten zu bekommenund so unserem weiteren Wachstum nichts mehr im Wege steht."Sagt Alexander Blum.Über fos4X GmbHDie 2010 in München gegründete fos4X GmbH ist Spezialist fürinnovative, faseroptische Messtechnik und Sensorik - vorrangig inRotorblättern von Windenergieanlagen - und entwickelt intelligenteLösungen zur Betriebsoptimierung.Die faseroptischen Sensoren und Lösungen kommen außerdem in denBereichen Elektromobilität und Bahnwesen zum Einsatz und unterstützendadurch die Effizienz und Weiterentwicklung dieser auf erneuerbareEnergien fokussierten Industrien.Weitere Informationen auf https://fos4x.de/Pressekontakt:Alexander Tindlfos4X GmbH, Thalkirchner Straße 210, 81371 MünchenTelefon: +49 89 999542-08, Telefax: +49 89 999542-01, E-Mail:alexander.tindl@fos4X.deOriginal-Content von: fos4X GmbH, übermittelt durch news aktuell