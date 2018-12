Bonn (ots) - Welchen Stellenwert hat der Sport für dasWirtschaftsgeschehen in Deutschland? Wie stark tragenSportartikelhersteller und der Fitnessboom zum Bruttoinlandsproduktbei? Und welche Rolle spielen Vereine und Sportler für dieVermarktung von Produkten? Markus Gürne geht mit seinen Gästen derFrage nach, wie die zunehmende Kommerzialisierung in vielenSportarten zu bewerten ist. Es geht auch darum, wie sinnvoll dieAthletenförderung ist (Spitzensportförderung versusBreitensportförderung), welchen gesellschaftlichen Wert der(Spitzen-)Sport hat und welche gesundheitsökonomischen Aspekte Sportund Fitness bieten.Zu Gast sind:- Peter Peters, DFB-Vizepräsident, Vizepräsident DFL und Vorstandfür Finanzen beim FC Schalke 04- Christina Schwanitz, Kugelstoßerin,mehrfache Deutsche- und Europa-Meisterin, Weltmeisterin 2015 undSportlerin des Jahres 2015- Prof. Christoph Breuer, Leiter desInstituts für Sportökonomie und Sportmanagement an der DeutschenSporthochschule Köln- Kaweh Niroomand, Vizepräsident DeutscherOlympischer Sportbund (DOSB)http://ots.de/UJsedjPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell