Bonn (ots) - So rasant wie wohl kein anderer US-Präsident vor ihmhat es Donald Trump geschafft, mit Feind und Freund im Ausland inStreit zu geraten. Die ersten beiden Jahre seiner Präsidentschaftsind gekennzeichnet von diplomatischen Tabubrüchen, von zerbrochenenFreundschaften, gebrochenen Versprechen und von einem ausgeprägtenNationalismus. Die USA, so scheint es, befinden sich in einem kaltenHandelskrieg mit der EU und anderen westlichen Verbündeten - undeinem heißen Handelskrieg mit China. Trumps Credo dabei: MaximalerDruck bringt maximale Zugeständnisse.Sind die USA als - noch - stärkste Wirtschaftsmacht der Welt mitihrer Außen- und Handelspolitik langfristig und nachhaltigerfolgreich? Welche Auswirkungen hat die Außen- undWirtschaftspolitik der USA auf den Welthandel und dastransatlantische Verhältnis? Wie können sich die deutsche undeuropäische Wirtschaft auf einen langwierigen Handelskonflikt mit denVereinigten Staaten einstellen? Welche neuen Wirtschaftspartner undBündnisse kommen für die EU in Frage? Und welche mittel- undlangfristigen Auswirkungen haben Zölle und Sanktionen für Unternehmenund Verbraucher in Deutschland und Europa?Diese und weitere Fragen diskutiert ZDF-Chefredakteur Dr. PeterFrey im forum wirtschaft mit seinen Gästen:- Prof. Michael Binder (Wirtschaftswissenschaftler Goethe-UniversitätFrankfurt),- Daniel Caspary (Vorsitzender CDU/CSU-Gruppe im EuropäischenParlament),- Eveline Metzen (Hauptgeschäftsführerin American Chamber ofCommerce),- Dr. Margot Schüller (GIGA Institut für Asien-Studien Hamburg),- Dr. Volker Treier (Stellv. Hauptgeschäftsführer DeutscherIndustrie- und Handelskammertag, DIHK)
http://ots.de/EY2tTT