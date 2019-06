Bonn (ots) - Historisch gesehen gilt Deutschland zwar als Land derDichter und Denker, aber nicht als klassisches Land der Gründer. Auchgelten die Deutschen nach ihren historischen Erfahrungen mit mehrerenWährungsreformen eher als Spar-Weltmeister und konservative Anleger -entsprechend, scheint es verglichen mit anderen Ländern wenigerRisikobereitschaft zu geben, Neues zu wagen und in Innovatives zuinvestieren. In der Start-up-Welt gibt es die Formel, dass acht vonzehn Ideen scheitern. In Deutschland gilt Scheitern aber immer nochals Makel. Ist unser Land also kein attraktiver Standort fürStart-ups?Wie innovationsfreudig sind die Menschen hierzulande tatsächlich?Wie konkurrenzfähig sind deutsche Start-ups im europäischen und imglobalen Vergleich? Im "forum wirtschaft" stellen wir die Frage, wiestark der Gründergeist hierzulande (staatlich) gefördert wird undwelchen Stellenwert Unternehmens-Neugründungen in unsererVolkswirtschaft haben. Und nicht zuletzt, wie groß dieInvestitionsbereitschaft von Risiko-Kapitalgebern und etabliertenUnternehmen ist.Über diese und weitere Fragen diskutiert Susanne Biedenkopf-Kürtenmit ihren Gästen:- Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-TechGründerfonds- Christian Hirte, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministeriumund Ost-Beauftragter der Bundesregierung- Sarna Röser, Vorsitzende des Bundesverbandes Junge Unternehmer- Prof. Dr. Stephan Stubner, Rektor der HHL Leipzig GraduateSchool of Management LeipzigPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell