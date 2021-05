Bonn (ots) - Das Wirtschaftswachstum leidet unter der Corona-Krise. Darüber hinaus hat die Pandemie die Stärken und Schwächen des Innovationsstandortes Deutschland deutlich aufgezeigt. Mit 750 Mrd. Euro hat die EU den größten Wiederaufbaufond aus dem Boden gestampft. Fast 40 Prozent daraus sollen für Innovationen in eine klimaneutrale Zukunft genutzt werden, ca. 20 Prozent für die digitale Transformation. Ist Schuldenaufnahme der richtige Weg in der Krise? Wie stehen Klimaschutz und Digitalisierung zueinander? Welche Rolle spielen Sie für die Wirtschaft unseres Landes? Und was können wir aus der Krise für die Zukunft lernen?Susanne Biedenkopf-Kürten diskutiert mit:- Prof. Oliver Holtemöller, Wirtschaftswissenschaftler, stellv. Leiter des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle- Prof. Lars P. Feld, Wirtschaftswissenschaftler, Direktor Walter Eucken Institut- Angelika Gifford, Vizepräsidentin Facebook Europa- Hannah Helmke, Gründerin und Geschäftsführerin right. based on sciencePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell