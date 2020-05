Bonn (ots) - Zum ersten Mal ist der 8. Mai in diesem Jahr - einmalig - in einem Bundesland der Bundesrepublik Deutschland - nämlich in der Bundeshauptstadt Berlin - ein gesetzlicher Feiertag. Bundesweit ist er es nicht. Nüchtern betrachtet steht dieser Tag für die Kapitulation Nazi-Deutschlands vor den alliierten Siegermächten und damit für das faktische Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa.An diesem Tag endete aber auch die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland. So wird um den 08. Mai und seine Bedeutung für die Deutschen ein regelrechter Begriffsstreit geführt, der tief in das Selbstempfinden der Deutschen reicht. Dieser Tag markiert Ende und Anfang. Was war der 08. Mai: Ein Tag der Befreiung oder der Niederlage?Zu Gast in der Sendung:- Prof. Daniel S. Hamilton, Politikwissenschaftler Johns Hopkins Universität Washington- Dr. Sandra Dahlke, Historikerin, Direktorin Deutsches Historisches Institut Moskau- Prof. Michael Wolffsohn, Historiker- Prof. Manfred Görtemaker, Historiker Universität PotsdamWeiterer Sendetermin: Sonntag, 10. Mai 2020, 13.00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4591291OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell