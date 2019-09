Bonn (ots) - Revolutionen und Umbrüche verändern die Weltschlagartig. Auch die Islamische Revolution im Iran 1979 kann alseiner der wegweisenden Umbrüche des vergangenen Jahrhundertsangesehen werden. Sein Einfluss auf die Stabilität im Nahen Osten undweit darüber hinaus wirkt bis in die Gegenwart hinein. DeutschlandsAußenpolitik ist nach dem Holocaust von der besonderen Verantwortungfür das Existenzrecht Israels mit geprägt. Vor diesem Hintergrundsind auch die Entwicklungen im Nahen Osten für die deutsche Politikein bedeutender Faktor. Was waren die Ursachen für die IslamischeRevolution 1979? Welchen Einfluss hatte der Umbruch auf dieStabilität in der Region? Wie hat sich das deutsch-iranischeVerhältnis im Laufe des 20. und 21. Jahrhundert entwickelt? Und wiehat sich die Revolution auf die Entstehung und Verbreitung despolitischen Islam als globaler Faktor ausgewirkt?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihrenGästen:- Guido Steinberg, Islamwissenschaftler Stiftung WissenschaftPolitik Berlin- Arye Sharuz Shalicar, israelisch-deutsch-iranischer Publizistund Buchautor- Yakov Hadas-Handelsman, 2012 bis 2017 Botschafter Israels inDeutschland- Jürgen Trittin, Grüne Mitglied des BundestagesIn der Reihe Forum Demokratie beleuchtet phoenix politischeProzesse aus historischer Perspektive. In diesem Jahr folgt dasFormat der Jahreszahl 9 durch das vergangene Jahrhundert. Denn oftvollzogen sich in diesen Jahren Wegscheiden derDemokratieentwicklung. Nachdem das Forum Demokratie auf seinerZeitreise bereits in den Jahren 1919, 1929, und 1949 Halt gemachthat, reist Michaela Kolster mit ihren Gesprächsgästen dieses Malzurück nach 1979, in das Jahr der Islamischen Revolution.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell