Bonn (ots) - In der Reihe "forum demokratie" schaut phoenix in diesem Jahr auf die Säulen der Gesellschaft. In dieser Ausgabe wird es um Vereine gehen.Mindestens jeder zweite Mensch in Deutschland ist Mitglied in einem Verein. Von Vereinsmeierei ist da oft die Rede, denn nicht wenige Vereine haben heute ein antiquiertes Image. Aber der oberflächliche Blick trügt: Denn die Vereine hierzulande blühen und sind Orte bürgerlichen Engagements. Sie sind Teil einer starken und aktiven Zivilgesellschaft - und damit eine Säule unserer Demokratie.Michaela Kolster diskutiert mit ihren Gästen:- Thomas Oppermann , SPD, Bundestagsvizepräsident- Jutta Weduwen , Geschäftsführerin Aktion Sühnezeichen Friedensdienste- Prof. Annette Zimmer , Politikwissenschaftlerin Universität Münster- Prof. Manfred Görtemaker , Historiker Universität Potsdam