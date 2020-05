Bonn (ots) - Es sind besondere Zeiten, die wir in der aktuellen Corona-Krise gemeinsam durchleben: Unsere Welt, die sich durch Globalisierung und Digitalisierung rasend schnell veränderte, steht ein stückweit still. Aber auch der Stillstand löst eine Veränderungsdynamik aus, von der wir nur ahnen können, wohin sie unsere Gesellschaft führt. Eine Säule unseres Demokratiemodells ist eine starke und aktive Zivilgesellschaft, die es in und nach Pandemiezeiten zu erhalten gilt.In der Reihe "forum demokratie" schaut phoenix in diesem Jahr auf die Säulen der Gesellschaft. Den Anfang machen die Parteien, die einen im Grundgesetz verbrieften Ort der politischen Meinungsbildung darstellen.Seit 1945 haben die Parteien in Deutschland eine wechselvolle Entwicklung erlebt. Mit ihren Gästen diskutiert Michaela Kolster die Frage, wo die Parteien nach Mitgliederschwund und zunehmendem außerparlamentarische Protest heute stehen.Michaela Kolster diskutiert mit ihren Gästen:- Katja Kipping , Die Linke- Wolfgang Bosbach , CDU- Prof. Karl-Rudolf Korte , Politikwissenschaftler- Manfred Görtemaker , HistorikerPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4609815OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell