Bonn (ots) - 1929 war das Jahr, in dem die Börse an der WallStreet in New York kollabierte und in der Folge die Weltwirtschaft ineine tiefe Krise stürzte. Das Jahr 1929 war aber auch eine Wegscheideder Demokratieentwicklung in Deutschland. Der gerade erst zehn Jahrezuvor begangene Weg in die Demokratie und in die Moderne wurde auchwegen der volkswirtschaftlichen Verwerfungen auf eine harte Probegestellt - rund drei Jahre später folgte Adolf HitlersMachtergreifung.Michaela Kolster diskutiert im "forum demokratie" darüber mitihren Gästen:Dietmar Bartsch, Die Linke, Fraktionsvorsitzender Deutscher BundestagLinda Teuteberg, FDP, Mitglied des BundestagsProf. Manfred Görtemaker, Historiker, Universität PotsdamProf. Albrecht Ritschl, Wirtschaftshistoriker London School ofEconomicsProf. Sven Beckert, Historiker Harvard University