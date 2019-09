forsa bestätigt Medieneinfluss: Deutsche werfen dank Berichterstattung weniger Lebensmittel weg (FOTO)

Frankfurt (ots) -Das Thema Lebensmittelverschwendung ist in den Medien derzeiterfreulich präsent. Die Botschaft ist klar: Es müssen endlich wenigerNahrungsmittel in der Tonne landen. Doch hat die verstärkteThematisierung seitens der Medien einen Effekt auf die Verbraucher?Und was tun Deutsche, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden? DieAntwort auf diese Fragen liefert die aktuelle forsa-Umfrage imAuftrag von RaboDirect.Ob Foodsharing-Festivals oder Apps wie "Too Good To Go" -individuelle Veranstaltungsformate ebenso wie Tipps und Hilfen fürVerbraucher zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung nehmen zu.Wichtige Initiativen, auch angesichts der globalen Erwärmung, dennweggeworfene Lebensmittel bedeuten unnötigen CO2-Ausstoß. Hinzu kommteine stetig wachsende Weltbevölkerung, die auch in Zukunft sattwerden möchte. Den Deutschen ist die Brisanz des Themas durchausbewusst: 91 Prozent von ihnen wurden in letzter Zeit über die Medienauf die Problematik der Lebensmittelverschwendung aufmerksam.Fast jede/-r fünfte Bundesbürger/-in wirft deutlich weniger wegals vorher.Die forsa-Umfrage zeigt: Der Einfluss der Presse ist nicht zuunterschätzen. So werfen 18 Prozent derjenigen, die in den Medienetwas über Lebensmittelverschwendung erfahren haben, nun deutlichweniger weg. Bei einem Viertel der Bundesbürger/-innen (26 %) landetimmerhin etwas weniger Nahrung im Müll als vorher. Dabei setzt dieMehrheit der Deutschen (70 %), die ihr Wegwerfverhalten aufgrundneuer Kenntnisse durch die Medien verändert haben, auf das Einfrierenüberschüssiger Portionen. Die Berichterstattung zeigt also Wirkung -auch wenn noch immer 54 Prozent aller Befragten angeben, dass sie ihrVerhalten aufgrund von Medienberichten nicht verändert haben.14- bis 29-Jährige medial besonders beeinflusst.Besonders die jungen Befragten machen Nägel mit Köpfen. JederZweite der 14- bis 29-Jährigen wirft nach eigenen Angaben wenigerNahrung weg, seitdem er durch Medienberichte umfassender über dieKonsequenzen der Lebensmittelverschwendung informiert ist. Bei den45- bis 59 Jährigen sind es 40 Prozent, die weniger Essen in den Müllbefördern, nachdem sie über die Medien aufgeklärt wurden. Bei 20Prozent sogar noch mal deutlich weniger. Interessant: Auch Sparerlassen sich stärker von Medienberichten beeinflussen alsNicht-Sparer. 45 Prozent von ihnen haben ihr Verhalten geändert undschmeißen nun weniger Lebensmittel weg. Bei den Nicht-Sparern sind eshingegen nur 31 Prozent.Heißer Tipp "Einkaufsplan".Wie kann jeder Einzelne von uns Lebensmittelverschwendungvermeiden? Wir haben die 44 Prozent der Studienteilnehmer, die nurselten Nahrung wegwerfen, nach ihren besten Tipps befragt. EinErfolgskonzept, das von 60 Prozent der Befragten genutzt wird: dasSchreiben eines Einkaufsplans. In den Korb kommt lediglich, was nachgründlicher Sichtung des Kühlschranks und der Vorratskammer wirklichgebraucht wird. Was dann immer noch übrig bleibt, wird einfacheingefroren - dazu raten 59 Prozent der Lebensmittelretter. Eineweitere Empfehlung ist das Kochen kleinerer Portionen (47 %) undfalls man sich hier doch verschätzt, das Einladen von Nachbarn undFreunden zum Resteessen (5 %). Angesichts der gutenResteverwertungsangebote durch Organisationen wie beispielsweise der"Tafel" überrascht hingegen folgendes Ergebnis: So gut wie niemand (2%) nutzt die Option, Lebensmittel zu spenden.Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfragegerne zu. Einfach eine E-Mail an RaboDirectMarketing@rabobank.comsenden.Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftragvon RaboDirect Deutschland zwischen dem 21. März und dem 4. April2019 insgesamt 1.230 Personen befragt. Die Ergebnisse sind unter derQuellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zurVeröffentlichung.Über RaboDirect Deutschland.RaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschenZweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einerholländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. DasDirektbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich derZweigniederlassung Frankfurt gegründet und ist auf Sparprodukte fürPrivatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die deutscheZweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründetenRabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungenim Agrar- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe isteiner der größten Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen istdie Bank in 38 Ländern mit mehr als 8,4 Millionen Kunden und über43.600 Mitarbeitern vertreten und verfügt über Einlagen von fast 347Milliarden Euro (Stand 2018). Weitere Informationen im Internet aufwww.rabodirect.de und www.rabobank.com.Pressekontakt:RaboDirect DeutschlandPressestelleAssana Jensenc/o Havas HamburgTel. 040 431 75 123assana.jensen@havas.comOriginal-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell