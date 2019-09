forsa-Umfrage für Schleswig-Holstein auf AOK-Tag vorgestellt: Landbevölkerung nimmt eine zunehmend schlechtere Gesundheitsversorgung wahr

Kiel (ots) - Eine Verschlechterung der Versorgung mit Haus-, Fach-und Kinderärzten sowie Krankenhäusern nehmen vor allem Menschenkleinerer und mittlerer Städte und Gemeinden in Schleswig-Holsteinwahr. Das zeigt eine von der AOK NORDWEST heute in Kielveröffentlichte repräsentative forsa-Umfrage. Anlässlich des AOK-Tagsder Selbstverwaltung diskutierten vor diesem Hintergrund dieehrenamtlich tätigen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter desAOK-Verwaltungsrats und Regionalbeiräte mit namhaften Experten ausPolitik und dem Gesundheitswesen über mögliche Lösungsansätze imnördlichsten Bundesland. "Die Gesundheitsversorgung ist ein zentralesgesellschaftspolitisches Thema. Dabei müssen die Bedürfnisse derBevölkerung auf dem Land stärker in den Fokus rücken und innovativeVersorgungsansätze ausgeweitet werden", erklärte Georg Keppeler,alternierender AOK-Verwaltungsratsvorsitzender undVersichertenvertreter.Hierbei kann die AOK NORDWEST direkt an die Ergebnisse derforsa-Studie anknüpfen. So bestätigt die Umfrage, dass dieBevölkerung im nördlichsten Bundesland offen ist gegenüberinnovativen Versorgungsformen. Angebote wie die mit Ärztenabgestimmte Betreuung durch speziell qualifizierte medizinischeFachkräfte erreichen Zustimmungswerte von 84 Prozent. Auch dieNutzung von Videosprechstunden kann sich schon jeder Zweite (55Prozent) vorstellen. Die Umfrage zeigt darüber hinaus, dassentsprechende Lösungen von der Bevölkerung in Schleswig-Holsteinnicht nur akzeptiert werden. Die Menschen erwarten diese sogar ganzkonkret von ihrer Krankenkasse. "Das zeigt, dass Versorgungsangebotenicht gleichmäßig über die Landschaft zu verteilen sind, sondernDistanzen überwunden und Erreichbarkeit hergestellt werden müssen. Indiesem Zusammenhang brauchen wir eine noch bessere Verzahnung vonambulanter und stationärer Versorgung", so AOK-VorstandsvorsitzenderTom Ackermann.Darüber hinaus macht die forsa-Umfrage deutlich, dass dieGesundheitsversorgung für die Schleswig-Holsteiner unter allenInfrastruktureinrichtungen am wichtigsten ist. Danach liegt dieVerfügbarkeit von Hausärzten in der Bedeutung mit 94 Prozent ganzvorn, noch vor Einkaufsmöglichkeiten (92 Prozent), dem Internet (89Prozent), oder Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (84Prozent). Dies gilt sowohl für Städter als auch für dieLandbevölkerung. Dabei ist der Bevölkerung bei der Arzt- oderKrankenhauswahl eine gute Behandlungsqualität allerdings deutlichwichtiger als eine schnelle Erreichbarkeit.Für Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg istdie Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum eineder zentralen versorgungspolitischen Herausforderungen, die ohnedogmatische Scheuklappen angepackt werden müsse. "Kooperationen,Telematik und Künstliche Intelligenz, aber vor allem auchsektorenverbindende Versorgungsformen und grundlegend überarbeiteteVergütungssysteme sind beispielhafte Bausteine zurVersorgungssicherung", so der Minister.Aus Sicht von Thomas Rampoldt, Geschäftsführer derÄrztegenossenschaft Nord, wird die Patientenversorgung der Zukunft inmultiprofessionellen, regional aufgestellten Teams, ergänzt um dasEhrenamt (virtuelle Großfamilie) erfolgen. "Die Sektorengrenzenwerden verschmelzen und integrative Versorgungszentren entstehen, indie Kommunen etwa über Leistungen des Gesundheitsdienstes eingebundensind. Patienten werden nicht mehr alleine entscheiden, ob Hausarzt,Facharzt oder Krankenhaus; sie werden durch Koordinatoren einerbedarfsgerechten Versorgung zugeführt."Nach Einschätzung von Bernhard Ziegler, Krankenhausdirektor imKlinikum Itzehoe, wird sich die fachärztliche Versorgung inländlichen Regionen zunehmend an den Krankenhäusern bündeln."Aufgrund der Knappheit der personellen Ressourcen wird dieszwangsläufig einsetzen - und das ist auch sinnvoll. Es mussgleichzeitig jedoch alles darangesetzt werden, die allgemeinärztlicheund hausärztliche Versorgung in der Fläche zu erhalten. Denn es istzu erwarten, dass in ländlichen Gegenden mehr ältere Menschen lebenwerden als in Ballungszentren", so Ziegler.Die Nutzung etwa der Telemedizin wird die Ärzteschaft vor großeHerausforderungen stellen, prognostiziert Dr. Monika Schliffke,Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen VereinigungSchleswig-Holstein. "Da die Zahl der Ärzte trotz aller Bemühungen umden Nachwuchs endlich bleiben wird und gerade die Nachbesetzung imländlichen Raum eine Herausforderung darstellt, müssen dieEinsatzmöglichkeiten und positiven Nutzenbewertungen sich mit demFaktor Arztzeit in Übereinstimmung bringen lassen. Telemedizin wirdnoch lange ein Add-on sein. Um Interesse und Akzeptanz auf Arztseitedazu herzustellen, sind neben dem Faktor Honorar auchArztzeitentlastung, sichtbarer Patientennutzen und schnellerer Zugangzu Wissen entscheidend", so Schliffke.Für Dr. Henrik Herrmann, Präsident der ÄrztekammerSchleswig-Holstein, sind neue teamorientierte Versorgungsformenerforderlich, um eine gesundheitliche Versorgung auf dem Land auch inZukunft gewährleisten zu können. Eine davon ist die Praxis ohne Arzt.Hier werden Medizinische Fachangestellte, NichtärztlichePraxisassistentinnen, Pflegefachkräfte und Physician Assistantskünftig mehr Verantwortung übernehmen. Dies wird dazu führen, dassein Teil der bis jetzt als ärztlich wahrgenommen Tätigkeiten künftigvon anderen hochqualifizierten Gesundheitsfachberufen unterärztlicher Verantwortung und Teamleitung durchgeführt wird."AOK setzt auf passgenaue VersorgungDen erforderlichen Mut und Innovationskraft beweist die AOKNORDWEST seit vielen Jahren. In Schleswig-Holstein hat dieGesundheitskasse in Kooperation mit ihren Partnern neueVersorgungsformen initiiert und dabei in vielen Fällen nachweislichfür eine bessere Versorgung gesorgt - insbesondere auch in ländlichenRegionen. Dazu gehören zum Beispiel die Virtuelle Diabetesambulanzfür Kinder und Jugendliche, die elektronische Arztvisite inPflegeheimen (elVi) oder die besondere Versorgung AOK-Versichertermit Wundheilungsstörungen oder chronischen Wunden. Ein weiteresModelprojekt ist ComanD, das in den nächsten Wochen und Monatenflächendeckend in ganz Schleswig-Holstein eingeführt werden soll. Indiesem interdisziplinären Programm lernen an Diabetes Typ 2 erkrankteAOK-Versicherte ihre Krankheit besser zu managen und dauerhaft aufAntidiabetika zu verzichten. "Wir wollen, dass auch künftig auf demLand eine qualitativ hochwertige Versorgung für die Menschen guterreichbar bleibt. Dafür werden wir uns einsetzen", sagt AOK-ChefAckermann.All diese Projekte haben aus Sicht von Johannes Heß,alternierender AOK-Verwaltungsratsvorsitzender undArbeitgebervertreter auch das Potenzial, die in der ländlichenGesundheitsversorgung entstehenden Lücken zu schließen. "Gute undpassgenaue Versorgungsverträge entstehen nur dort, wo Ortskenntnis,hoher Marktanteil und regionales Engagement vorhanden sind", so Heß.Deshalb müssten auch die Gestaltungsspielräume der Beteiligten vorOrt weiter gestärkt werden. Dafür macht sich der AOK-Verwaltungsratstark. "Wir sind nah an den Menschen, kennen ihre Bedürfnisse undsetzen uns für eine gute medizinische Versorgung in der Stadt, aufdem Land und auch im Internet ein", so Heß.Die derzeit bestehenden Herausforderungen in derGesundheitsversorgung wie die zukunftssichere Finanzierung derPflegeversicherung sind nach Auffassung von Heß gesellschaftlicheAufgaben der öffentlichen Hand und dürfen deshalb nicht auf dieBeitragszahler, also Rentner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgewälztwerden. Dies würde nur die Staatskasse entlasten und gleichzeitig dieBeiträge in schwindelnde Höhen treiben. "Das verteuert den FaktorArbeit und kann sich negativ auf die Arbeitsplätze auswirken", soHeß.