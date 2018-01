forsa-Umfrage ergibt: Frauen sind sparsamer und können besser mit Geld umgehen als Männer / Mehr finanzielles Vertrauen ins weibliche Geschlecht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der Mann bringt das Geld rein, die Frau gibt es mit vollen Händenaus - dieses Vorurteil ist längst überholt. Wie eine aktuelleforsa-Umfrage im Auftrag von RaboDirect Deutschland zeigt, sind diemeisten Deutschen davon überzeugt, dass Frauen mittlerweile entwedergenauso gut haushalten können wie Männer oder sogar besser.Unter den insgesamt rund 1.200 Befragten - davon genauso vieleFrauen wie Männer - sind 32 Prozent der Ansicht, dass Frauen imUmgang mit Geld umsichtiger sind als Männer. Dagegen sprechenlediglich 19 Prozent den Männern ein besseres Händchen beifinanziellen Angelegenheiten zu. Für 47 Prozent gibt es keinegeschlechtsspezifischen Unterschiede in dieser Frage.Frauen trauen sich mehr zu.Zwar denken sowohl Frauen als auch Männer überdurchschnittlichhäufig, dass jeweils ihr eigenes Geschlecht besser als das anderewirtschaften kann, doch Frauen trauen sich selbst dabei mehr zu: 38Prozent der weiblichen Befragten meinen, dass Frauen in Geldbelangendie Nase vorn haben, während nur zehn Prozent diese Position denMännern zubilligen. Unter den Männern wiederum sind mit 28 Prozentdeutlich weniger von sich überzeugt, und 25 Prozent der Männer - alsofast genauso viele - geben sogar zu, dass Frauen besser als sie mitGeld umgehen können. Auch darin, finanzielle Rücklagen zu bilden,sind Frauen den Männern voraus: So sagen 36 Prozent der Deutschen,dass Frauen sparsamer sind als Männer. Deutlich weniger, 26 Prozent,sehen die Männer hier in Führung.Männer haben mehr Ahnung.Wenn es allerdings darum geht, wer am meisten Kompetenz beim ThemaFinanzen besitzt, seien es Kenntnisse über Anlageformen oderErfahrungen mit Finanzierungsmöglichkeiten, hat anscheinend nach wievor der Mann die Nase vorn. Fast die Hälfte der Befragten schreibtdem männlichen Geschlecht vergleichsweise mehr Ahnung zu. Lediglichacht Prozent glauben, dass Frauen sich darin besser auskennen. Nochdeutlicher wird der Unterschied bei der Einschätzung des Interessesan Finanzthemen: 60 Prozent meinen, dass Männer sich mehr dafürinteressieren. Dem stimmen auch 56 Prozent der Frauen zu. Nur achtProzent der Deutschen gehen davon aus, dass Frauen mehr Interesse inpuncto Geldfragen haben als Männer.Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfragegerne zu. Einfach eine E-Mail an RaboDirectMarketing@rabobank.comsenden.Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftragvon RaboDirect Deutschland zwischen dem 28. November und dem 7.Dezember 2017 insgesamt 1.229 Personen befragt. Die Ergebnisse sindunter der Quellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zurVeröffentlichung.Über RaboDirect DeutschlandRaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschenZweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einerholländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. DasDirektbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich derZweigniederlassung Frankfurt errichtet und ist auf Sparprodukte fürPrivatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die deutscheZweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründetenRabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungenim Agrar- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe isteiner der größten Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen istdie Bank in 40 Ländern mit über 8,7 Millionen Kunden und knapp 45.000Mitarbeitern vertreten und verfügt über Einlagen von über 300Milliarden Euro (Stand 2016). Weitere Informationen im Internet aufwww.rabodirect.de und www.rabobank.com.Pressekontakt:RaboDirect DeutschlandPressestellePeter Giesec/o Havas PRTel. 040 43175 138peter.giese@havaspr.comOriginal-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell