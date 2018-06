forsa-Umfrage: Mehr als jeder dritte deutsche Online-Bucher riskiert unbewusst zu hohe Preise für die Urlaubsunterkunft (FOTO)

Berlin (ots) -Sommerferien in Sicht! Wer jetzt seinen Urlaub plant und bucht,tut dies meist online. Das zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage[1] fürden IHG Rewards Club®. Sie belegt auch: Nicht immer bekommt dasgünstigste Angebot den Zuschlag. Diplom-Psychologe Dr. Dirk Baumeiererklärt, warum sich Irrtümer beim Online-Buchen so hartnäckig inunseren Köpfen halten.Ob Flug, Hotel oder Mietwagen: E-Booking liegt bei derUrlaubsplanung im Trend. Mehr als jeder zweite Deutsche (55 Prozent)bucht seine Unterkunft über ein Online-Reisebüro (35 Prozent) oderauf der Hotel-Website (20 Prozent). Doch im Angebotsdschungel dengünstigsten Preis zu ergattern, fällt schwer. Die repräsentativeforsa-Umfrage für den IHG Rewards Club belegt: Oft wird es teurer,weil viele User falschen Annahmen folgen. So glaubt beispielsweisemehr als jeder Fünfte (21 Prozent), bei Last-Minute-Reisen immer denbesten Preis zu erwischen. Nur einer von vielen Irrtümern, die dieUrlaubskasse unnötig belasten.65 Prozent der Deutschen informieren sich auf Hotel-Websites"Falschen Annahmen wie diesen folgen wir aus Bequemlichkeit",erklärt Psychologe Dr. Dirk Baumeier. "An etwas zu glauben,vermittelt uns ein Gefühl von Geborgenheit. Es gibt uns Halt, weilwir es nicht überdenken müssen. Unsere Vernunft ist dann mitunter insAbseits gestellt." Einen weiteren Irrglauben enthüllt die Umfrage fürdie IHG: Mehr als jeder dritte Deutsche (39 Prozent) denkt, er bekämeauf Online-Reiseportalen den günstigsten Preis für seine Unterkunft -obwohl auf Hotel Websites oft günstigere Angebote zur Verfügungstehen. Tatsächlich könnten Reisende in Europa durch eine einfacheVeränderung ihres Buchungsverhaltens bis zu 28 Millionen Euro proJahr sparen[2]. Rund zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent)informieren sich auf hoteleigenen Internetseiten zwar über ihreUnterkunft - trotzdem bucht nur jeder Fünfte dort auch seinen Urlaub.35 Prozent der Deutschen geben an, stattdessen überOnline-Reiseportale zu buchen.Vergleichen bringt auf SparkursDirk Baumeier: "Hinter Vergleichs- und Buchungsportalen vermutenwir einen komplexen Algorithmus, der unzählige Websites prüft, dasbeste Angebot findet und uns damit mühsame Eigenrecherche erspart.Hiermit gehen wir jedoch in die Irre. Denn das Portal ist keinneutraler Schiedsrichter, sondern verfolgt ebenfalls geschäftlicheInteressen." Sein Tipp gegen den Irrglauben: In jedem Fall mehrereQuellen nutzen, um sich zu informieren. Andreas Kohn, Reisexperte derIHG, rät Sparfüchsen zudem, auf der hoteleigenen Website oder überdie Hotel-App zu buchen. "Besonders Treueprogramme senken den Preisweiter. Mitglieder des kostenfreien IHG Rewards Clubs zum Beispielerhalten garantiert die günstigste Rate und können gleichzeitigTreuepunkte für den nächsten Aufenthalt sammeln. Außerdem genießenMitglieder zusätzliche Vorteile wie spätere Check-out-Zeiten", so derExperte.Weitere Informationen und Buchungen unter:www.ihg.com/hotels/de/de/reservationEin Bild vom Experten in hochauflösender Qualität finden Sieunter: https://wfm.fischerappelt.de/_UpVRk7JqlkiPwR[1] Umfrage der forsa Politik und Sozialforschung GmbH im Auftragder InterContinental Hotels Group (IHG) zum Thema "Urlaubsplanung".Im Mai 2018 wurden 1.009 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.[2] Zahl basiert auf dem gesamten Online-Reisebüro-Umsatz der IHGaus dem Jahr 2017; errechnet mit einem Mittelwert vom möglichenRabatt.Pressekontakt:Cleo GisafischerAppelt, relations GmbH+49 (0) 30 726146 711Ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell