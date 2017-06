forsa-Umfrage der Lions Clubs - 74 Prozent der Bundesbürger halten die Deutschen für hilfsbereit

Berlin (ots) - Sind die Bundesbürger hilfsbereit? Ja, sagt diegroße Mehrheit der Deutschen (74 Prozent). Etwas kritischer sehen dasdie unter 30-Jährigen, ergab eine repräsentative forsa-Umfrage (1) imAuftrag der Lions Clubs.Ob Zivilcourage oder Vereinsposten: Sich für andere einzusetzen,ist in Deutschland selbstverständlich. Davon sind die Bundesbürgerüberzeugt. Fast drei Viertel der vom Meinungsforschungsinstitut forsafür die Lions Clubs Befragten halten die Menschen hierzulande fürsehr oder eher hilfsbereit. Ebenso optimistisch sind dagegen nurknapp zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen (62 Prozent). "SozialesEngagement ist für Jüngere besonders attraktiv, wenn sie sichgemeinsam mit Gleichaltrigen für andere stark machen können", sagtJohannes Trostdorf, Multi-Distrikt-Präsident bei den Leo-Clubs, derJugendorganisation der Lions Clubs. "In unserer Organisation schulenengagierte Jugendliche und junge Erwachsene Fähigkeiten wieOrganisationstalent und Zeitmanagement. Zudem bauen sie ihr Netzwerkaus, das beim späteren Berufseinstieg wertvoll sein kann."Stärke zeigen - beim Spendensammeln für BedürftigeWer Leo werden will, sollte zwischen 16 und 30 Jahre alt sein undLust auf gemeinsame Hilfsaktionen wie die Organisation vonBenefizveranstaltungen haben. Oder darauf, sich vor Ort fürObdachlose, Menschen mit Handicap oder Straßenkinder einzusetzen. ZumBeispiel bei der deutschlandweiten Autowaschaktion, mit der Leos Geldfür Menschen in Not sammeln. Ein weiteres Leo-Projekt: Mitgliederbitten Supermarktkunden, eines ihrer gekauften Produkte an dieService Clubs abzugeben, die die Spenden an örtlicheLebensmittel-Tafeln weiterreichen.Über Leos und LionsLeo-Clubs sind die eigenständige Jugendorganisation der LionsClubs, die unter dem Leitsatz "We Serve" ("Wir dienen") ehrenamtlichBedürftigen helfen. Mit 1,4 Millionen Mitgliedern ist Lions ClubsInternational (LCI) eine der größten Nichtregierungsorganisationen(NGO) der Welt. In Deutschland gibt es 51.000 Lions und 3.500 Leos.Sie rufen eigene Projekte ins Leben oder unterstützen Aktionen vonPartnerorganisationen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Hilfe zurSelbsthilfe. Neben sozialen Zielen fördern die Service Clubs auchkulturelle Initiativen und setzen sich für Völkerverständigung,Toleranz, Humanität und Bildung ein. Die Lions Clubs feiern 2017ihren 100. Geburtstag, die Leo-Clubs ihren 60.(1) Umfrage von forsa im Auftrag der Lions Clubs unter 1.001Bundesbürgern ab 18 Jahre, abgefragt wurden Zukunftssorgen,gesellschaftlicher Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement derDeutschen, März/April 2017Mehr über die Lions und Leos: www.ichbinlöwe.dePressekontakt:Christina MackefischerAppelt, relations GmbHSchönhauser Allee 14810435 Berlinlionsclubs@fischerappelt.deTel. 030-726146-759Original-Content von: Lions Clubs International, übermittelt durch news aktuell