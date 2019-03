forsa-Studie: Warum die Deutschen so gern sparen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) -Deutschland gilt als Land der Sparer. Zu Recht - liegt dieSparquote doch hier seit Langem bei etwa zehn Prozent. Das heißt,dass jeder zehnte verdiente Euro in die Rücklage wandert. Welchekonkreten Sparmotive dahinterstecken, hat forsa jetzt im Auftrag vonRaboDirect ermittelt.Laut repräsentativer Studie ist die Sparneigung der Deutschen inden vergangenen Jahren eher noch gestiegen. Legten 2015 circa 80Prozent regelmäßig Geld beiseite, sind es heute bereits 84 Prozent.Gut ein Drittel (37 %) stellen dafür sogar mehr als 200 Euro im Monatbereit. Vor einem Jahr waren es gerade mal 29 Prozent der Befragten,die eine solche Summe aufbrachten.Der Notgroschen rückt in den Hintergrund.Das niedrige Zinsniveau schreckt offenbar nicht ab. Nur 14 Prozentder Befragten machen ihr Sparverhalten davon abhängig. Im Vordergrundstehen andere Motive. Am häufigsten sparen die Deutschen für denFall, dass sie mal schnell Geld ausgeben wollen, zum Beispiel fürnicht vorhergesehene Anschaffungen (87 %) oder um sich Wünsche zuerfüllen (74 %). Zwei Drittel (66 %) sparen, weil es sie beruhigt.Die Angst, in einer Notfallsituation nicht genügend finanzielleMittel zur Verfügung zu haben, treibt "nur" 58 Prozent der Befragtenan. Vor einem Jahr war der "Notgroschen" mit 86 Prozent Zuspruch nochdas dominierende Sparmotiv.Auch junge Menschen sparen für andere.Deutlich seltener geben die Befragten an, dass sie sparen, weilsie mit alternativen Anlagemethoden nichts anfangen können (43 %).Vor allem Frauen stimmen dem zu (47 %; Männer: 37 %). Ein Drittel derDeutschen (32 %) spart für andere Personen, zum Beispiel für Kinderoder Enkel. Interessanterweise halten das auch Jugendliche so: Fastjeder Zehnte aus der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen (8 %) legt sichdafür ein Geldpolster an, um dann beispielsweise für Geschenke fürden Freund, die Freundin oder Verwandte darauf zurückgreifen zukönnen.Die Ergebnisse zeigen, dass für die große Mehrheit der DeutschenSparen auch ohne attraktive Verzinsung sinnvoll ist. Und zwar nichtnur aus finanzieller Sicht. Es macht das Leben leichter - und sogarglücklicher, wie 61 Prozent der Deutschen sagen.Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfragegerne zu. Einfach eine E-Mail an RaboDirectMarketing@rabobank.comsenden.Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftragvon RaboDirect Deutschland zwischen dem 23. Januar und 6. Februar2019 insgesamt 1.207 Personen befragt. Die Ergebnisse sind unter derQuellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zurVeröffentlichung.Über RaboDirect Deutschland.RaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschenZweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einerholländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. DasDirektbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich derZweigniederlassung Frankfurt gegründet und ist auf Sparprodukte fürPrivatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die deutscheZweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründetenRabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungenim Agrar- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe isteiner der größten Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen istdie Bank in 38 Ländern mit mehr als 8,4 Millionen Kunden und über43.600 Mitarbeitern vertreten und verfügt über Einlagen von fast 347Milliarden Euro (Stand 2018). Weitere Informationen im Internet aufwww.rabodirect.de und www.rabobank.com.Pressekontakt:RaboDirect DeutschlandPressestelleAssana Jensenc/o Havas PRTel. 040 431 75 123assana.jensen@havaspr.comOriginal-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell