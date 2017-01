forsa-Studie: Kreditnehmer handeln unbedacht bei Kreditsuche

Berlin (ots) - Zwei Drittel glauben umfassend informiert zu sein -aber nur ein Drittel vergleicht KreditangeboteDie Weihnachtszeit war teuer und nun treffen die Jahresrechnungenein. Ein sprunghafter Anstieg der Kreditanfragen im Januar undFebruar ist die Folge. Bei der Suche nach dem passenden Angebothandeln viele Deutsche unbedacht und täuschen sich selbst. Das ergabeine forsa-Studie* im Auftrag des Kreditvergleichsportals smava(https://www.smava.de/).Zwei Drittel glauben, ohne Konditionenvergleich das günstigsteAngebot gefunden zu haben63 Prozent der Befragten gaben an, sich vor der Aufnahme ihreszuletzt beanspruchten Ratenkredits umfassend informiert zu haben. DerVergleich von Kreditangeboten zählte für sie offenbar nicht dazu:Zwei Drittel verzichteten nach eigener Aussage darauf. Nur jeweilsein Drittel der Befragten entschied sich Filialbank- (33%) oderOnline-Kreditangebote (34%) zu vergleichen. Die Mehrheit (69%) istdennoch davon überzeugt, den für sie günstigsten Kredit auf dem Markterhalten zu haben."In Zeiten, in denen sich Kreditangebote so leicht miteinandervergleichen lassen wie Produkt-, Flug- oder Reisepreise ist derVerzicht auf einen Kreditvergleich kaum nachvollziehbar. Es ist gutdenkbar, dass viele der Kreditnehmer von den aktuell sehr niedrigenZinsen geblendet werden und vermuten, dass es ohnehin nicht günstigergeht. Doch das ist in der Regel ein teurer Trugschluss", sagtAlexander Artopé, Kreditexperte und Geschäftsführer von smava. "Dennje nach Anbieter, Kredit-Verwendungszweck, Kreditsumme, Laufzeit undBonität des Antragstellers können die Konditionen sehr starkvariieren. Während die Nutzung von Preissuchmaschinen im BereichShopping, Reisen und Versicherungen inzwischen zum Alltag gehört,sehen wir im Bereich Kredite noch große Aufklärungsnotwendigkeit."Offline-Kreditnehmer täuschen sich stärker als Online-KreditnehmerLaut der Studie neigen Konsumenten, die ihren Kredit in einerFilial-Bank aufnehmen, stärker zur Selbsttäuschung. 6 von 10 Personen(59%) in dieser Gruppe gaben an, sich umfassend vor derKreditaufnahme informiert zu haben. Kreditangebote verglichen habenhingegen im Schnitt nur 26 Prozent. Deutlich anders sieht dasInformationsverhalten von Verbrauchern aus, die ihren Kredit onlineabgeschlossen haben. 9 von 10 Befragten (86%) dieser Gruppe habensich nach eigener Aussage umfassend vor der Kreditaufnahmeinformiert. Dazu haben 8 von 10 (78%) Konditionen von Online-Bankenund 5 von 10 (47%) von Filial-Banken verglichen.Weiterführende Informationen & Materialien- *Repräsentative Forsa-Befragung von 1010 Ratenkreditnehmern imJahr 2016 im Auftrag von smava.de- Grafiken & Umfragedaten im Detail: http://ots.de/JslHH- Pressemitteilung im Original: http://ots.de/Cq5K0Pressekontakt:markengold PR GmbHKatarzyna Rezza VegaMünzstr. 1810178 BerlinTel.: +49 (30) 21915960smava.de@markengold.deOriginal-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell