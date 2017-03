forsa-Studie: Karriere-Booster Weiterbildung (mit Grafik) (FOTO)

Hamburg (ots) -Eine aktuelle forsa-Studie im Auftrag des ILS belegt: für 78 % derBefragten ist eine Weiterbildung ein entscheidender Erfolgsfaktor inihrer Karriere. Neben mehr Kompetenz im Beruf wirken sichWeiterbildungen besonders positiv auf die Zufriedenheit und dasSelbstbewusstsein aus. Mehr als die Hälfte der Deutschen planen daherin diesem Jahr sich weiterzubilden. Zu diesen Ergebnissen kommt einerepräsentative forsa-Studie, die zum zwölften Mal in Folge im Auftragdes ILS durchgeführt wurde.In der Gruppe der 26- bis 30-Jährigen ist dasWeiterbildungsengagement im Vergleich zum Vorjahr am stärkstengestiegen. Gleich zu Beginn der Karriere können so entscheidendeWettbewerbsvorteile erlangt werden. Insgesamt plant mehr als jederZweite in Deutschland sich 2017 weiterzubilden, 42 Prozent habenbereits konkrete Pläne und fast drei Viertel der Befragten habenschon eine Weiterbildung absolviert.Laut Umfrage bringen Weiterbildungen jedoch nicht nur mehrKompetenz (78 Prozent) im Beruf: Die Umfrageteilnehmer gaben auch an,dass sie seitdem zufriedener sind (60 Prozent), mehrSelbstbewusstsein haben (56 Prozent) und von mehr Anerkennung durchVorgesetzte und Kollegen profitieren (52 Prozent). In derVergangenheit nutzten vor allem Erwerbstätige Weiterbildungen, umihre Karriereziele zu verwirklichen. Für diese Gruppe ist einFernstudium bzw. ein Fernlehrgang aufgrund der hohen Flexibilitätbesonders attraktiv und bietet teilweise sogar die einzigeMöglichkeit, sich neben dem Beruf weiterzubilden. Die hoheBekanntheit von Fernlehrgängen zur Weiterbildung von 90 Prozentbestätigt, dass sie sich als zeitgemäße Weiterbildungsform etablierthaben.Beruflichen Erfolg mit dem ILS selbst in die Hand nehmenDas Spektrum der Weiterbildungsmöglichkeiten per Fernlehrgang istgroß und umfasst Angebote aus nahezu allen Fach- und Berufsbereichen.Um den wachsenden Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktesgerecht zu werden, hat allein das ILS als bekanntestesFernlehrinstitut im vergangenen Jahr 27 neue staatlich zugelasseneFernlehrgänge entwickelt. Ein Schwerpunkt lag dabei nebenkaufmännischen Lehrgängen auf dem Bereich Gesundheit und Psychologie.Mit mehr als 200 staatlich zugelassenen Fernlehrgängen bietet das ILSals größte Fernschule das umfassendste Angebot an Weiterbildungen.Durch konsequente Lehrgangsentwicklungen und den Einsatz modernerMedien im Fernunterricht ist dabei sichergestellt, dass dieWeiterbildungsangebote sich immer am Bedarf berufstätigerWeiterbildungsinteressierter ausrichten.Informationen zu allen ILS-Lehrgängen finden Interessierte aufwww.ils.de. Die Studienberatung ist darüber hinaus montags bisfreitags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr unter der kostenlosenTelefonnummer 0800/123 44 77 erreichbar.Quelle: ILS/forsa 2017Die Grafiken zur Umfrage finden Sie im Online-Pressezentrum desILS zum Download. Sie können sie außerdem anfordern bei:presse@ils.de.Verwendung ausschließlich im Zusammenhang mit dem ILS. Abdruckhonorarfrei. Um Zusendung von Belegen wird gebeten.Über die forsa-Umfrage im Auftrag des ILSDie repräsentative Umfrage zu nebenberuflicher Weiterbildung &Fernlernen führte das Marktforschungsinstitut forsa im Januar 2017bereits zum zwölften Mal durch. Im Auftrag des ILS wurden 1.001Personen zwischen 20 und 40 Jahren aus deutschsprachigenPrivathaushalten interviewt. Weitere Informationen zu vergangenenUmfragen - auch unter Personalverantwortlichen - finden Sie unterwww.ils.de.Über das ILSDas Hamburger ILS Institut für Lernsysteme (www.ils.de),Deutschlands größte Fernschule, hat sich mit über 200 staatlichzugelassenen Fernlehrgängen und rund 35 Prozent Marktanteil zumführenden Anbieter moderner Fernlehrgänge in Deutschland entwickelt.Seit über 30 Jahren setzt sich das ILS mit modernen, qualitativhochwertigen und persönlich betreuten Fernlehrgängen für dieerfolgreiche Zukunft seiner Kunden ein. Die Bandbreite der Abschlüssereicht von institutsinternen Zeugnissen über staatliche Prüfungen,wie das Abitur, bis hin zu öffentlich-rechtlichen Prüfungen vorKammern (z. B. IHK) und Verbänden (z. B. bSb). Im Auftrag desAuswärtigen Amtes betreut das ILS bereits seit 1980 Schüler der 5.bis 10. Klasse auf allen fünf Kontinenten.Das ILS ist als erstes Fernlehrinstitut in Deutschland nach derinternationalen Qualitätsnorm "ISO 29990 Lerndienstleistungen für dieAus- und Weiterbildung - Grundlegende Anforderungen anDienstleistende" zertifiziert und übernimmt damit eine Vorreiterrollein der gesamten Branche. Als bundesweit zugelassener Träger für dieFörderung der beruflichen Weiterbildung bietet das ILS zudem diemeisten nach AZAV zugelassenen Fernlehrgänge an. 200 feste und mehrals 600 freie Mitarbeiter kümmern sich beständig um die Entwicklungneuer Fernlehrgänge und die intensive Betreuung von über 80.000Teilnehmern pro Jahr. Zum Service gehört auch dasOnline-Studienzentrum, das allen Fernstudierenden kostenlos zurVerfügung steht. Hier findet man neben unterstützendenLernprogrammen, aktuellen Informationen sowie betreuten Chats undForen auch die Möglichkeit, sich schnell und einfach mit den Tutorenund Kommilitonen auszutauschen. Im Jahr 2003 hat das ILS diestaatlich anerkannte Europäische Fernhochschule Hamburg (Euro-FH)gegründet. Sie ergänzt das ILS-Angebot mit wirtschaftsorientiertenBachelor- und Masterstudiengängen, die berufsbegleitend perFernstudium absolviert werden können.Das ILS ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 59Unternehmen an 34 Standorten in 15 Ländern ist die Klett Gruppe einführendes Bildungsunternehmen in Europa. Die 3.206 Mitarbeiter in denUnternehmen der Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Umsatz von495,1 Millionen Euro. 